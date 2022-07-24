Маргарита Симоньян посоветовала отдыхающим в Сочи держаться подальше от моря и рек в непогоду

Маргарита Симоньян - о разрушительных последствиях непогоды в Сочи и советах туристам. Фото: paparazzi.ru

Накануне на Сочи обрушились сильные ливни. Бурными потоками, которые образовались на дорогах, сносило машины. Последствия стихии оказались разрушительными. Металлолом из машин заполонил улицы.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, как местный обыватель, не осталась в стороне ситуации и рассказала об опасностях в непогоду на курорте.

- Сочи - город субтропический. Собственно, это единственные настоящие субтропики в нашей стране. Поэтому непогода здесь бывает резкой, внезапной, но кратковременной. Смерчи, ливни, грозы, отключения электричества, подтопления, залитые дороги, - так бывало всегда, сколько я себя помню, - написала в Telegram-канале Симоньян.

Журналистка напомнила, что от непогоды в Сочи люди могут погибнуть, и посоветовала соблюдать на курорте элементарные правила.

- Если внезапно на фоне чистого неба поднялся сильный ветер - скорее всего, очень скоро грянет мощнейшая гроза - возможно, вы раньше никогда и не видели таких страшных гроз. Не сидите на пляже или в кафешке, уходите в закрытое капитальное строение. Если от разряда молнии до грохота грома проходит буквально секунда, то гроза уже над вами и в здание надо не уходить, а бежать, - сообщила Маргарита Симоньян.

Следующий пункт в рекомендациях: в сильный ливень нужно припарковать машину и уйти в безопасное место, чтобы не пришлось добираться до него вплавь.

- В случае любой непогоды - немедленно уйдите от воды. Не только от моря, но и от речек. Все самые безобидные речки в Сочи - горные, и они могут подняться до уровня непреодолимого бурного потока, несущего вырванные с корнями деревья и убийственные камни, за минуты. Если вы видите над морем симпатичный столбик, похожий на опенок на длинной ножке, который так хочется поснимать, - это смерч. Уходите. Смерч может выйти на берег и снести вас к собачьей бабушке вместе с пляжем, на котором вы им любуетесь, - настоятельно сообщила главред RT и попросила беречь себя.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи за сутки обрушилось 55 мм осадков – это больше месячной нормы. При потопе погибла женщина. По данным следователей, она находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной. Из-за ливней один из припаркованных автомобилей смыло потоком воды, женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением.

В Сочи после потопа продолжают ликвидировать последствия. На улицах работают городские службы и спецтехника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит в Сочи, последние новости: стихия нанесла разрушительный удар курорту

В Сочи за сутки выпало 55 мм осадков (читайте далее)