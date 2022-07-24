Что происходит в Сочи 24 июля 2022 после потопа: Тетрис из машин, затопленный рынок и раскуроченный асфальт

Улица Донская Фото: Олег УМАРОВ

Рынок на улице Донской в Сочи сейчас больше похож на руины. Прошлой ночью в торговые галереи зашла вода, строительные материалы, обои, цемент – все залило. Бурным потоком снесло припаркованные у рынка авто, уносило рекламные конструкции и ограждения.

На рынке на улице Донской все испорчено Фото: Олег УМАРОВ

Поэтому как только сошла вода, и владельцы, и продавцы кинулись наводить порядки.

Рынок на улице Донкой после потопа Фото: Олег УМАРОВ

- Обои – выкинуть, - говорит женщина в платье в горох. Она вычерпывает воду из своего магазина и показывает, что натворила стихия. – Сухую штукатурку в мешках – тоже на мусорку. Даже боюсь считать, на какую сумму ущерб.

Рынок на улице Донкой после потопа Фото: Олег УМАРОВ

У другого магазина – гора мусора. Здесь тоже рулоны с испорченными обоями, ветки, мешки со вставшим колом цементом.

На улице Донской в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Затонули на рынке и все электроприборы, тут блоки стояли на полу, и их накрыло водой. Много мебели испортилось – все в грязи. И сейчас магазины отмывают.

Рынок на улице Донкой после потопа Фото: Олег УМАРОВ

- Сегодня точно не откроемся, - говорит мужчина. – Хотя и завтра, наверное, тоже. Продавать пока нечего. Все испорчено.

Рынок на улице Донкой после потопа Фото: Олег УМАРОВ

На улице Донской, где и находится рынок, раскурочен асфальт на дороге. По обочинам стоят покореженные машины. Автомобиль такси буквально закинуло на металлическое ограждение у проезжей части. Водитель пытается достать из салона нужные вещи и хватается за голову.

- Как же теперь все это восстанавливать, - вздыхает мужчина.

Улица Донская в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Рядом – тетрис из машин. Одна машина – на другой. Бурным потоком авто закинуло на крышу другой машины. Кругом ветки и грязь. Но коммунальщики не дремлют – они расчищают завалы, чтобы скорее привести город к обычной жизни.