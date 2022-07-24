Пенсионер из Краснодарского края за 23 дня добрался до Байкала на ретромотоцикле

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Даже молодые люди могут позавидовать силе духа 68-летнего пенсионера из Краснодарского края. Анатолий Хвостик родом из станицы Старотитаровской Темрюкского района, он добрался до Байкала за 23 дня: не на самолете, не на машине, а на ретромотоцикле «Ява»! Эта поездка была мечтой путешественника.

- Дорогу осилит идущий. Почти 23 дня шел к своей мечте. Друзья, я на Байкале. Спасибо всем, кто помогал и поддерживал меня, - написал в соцсетях Анатолий Хвостик.

Двухколесный «товарищ» то и дело подводил героя в пути: барахлил, ломался. Но находились люди, которые помогали. Кто-то перечислял деньги для ремонта, кто-то брался чинить на СТО бесплатно.

В прошлом году Анатолий Хвостик проехал больше двух тысяч километров за три дня. На своем раритетном мотоцикле он добрался в Кронштадт ко Дню ВМФ.

Сейчас пенсионер выбирает, куда ему отправиться в следующий раз.

Стоит отметить, что про две "кругосветки" Анатолия Хвостика рассказал и губернатор в своем Telegram-канале. Вениамин Кондратьев пожелал земляку легкой обратной дороги, сил и энергии для новых приключений.

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