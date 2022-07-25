В Новороссийске власти призвали экономить воду «как весь цивилизованный мир»

Новороссийск страдает от недостатка воды каждое лето

В Новороссийске снова наблюдается нехватка питьевой воды. Так происходит каждое лето. Но если в 2020 году речь шла о тотальной засухе - зима была бесснежной, весна без дождей, а лето жарким, то летом 2022 года называются другие причины.

9 июля произошла первая авария на Троицком водопроводе. А этот масштабный проект должен был наконец избавить жителей сразу двух приморских городов от необходимости держать запасы воды в тазиках и ваннах.

Через неделю ситуация повторилась. Воду снова начали подавать по графику.

- Все дело в наплыве туристов. Действующая инфраструктура просто не выдерживает такого количества пользователей ресурсами, - заявили в мэрии Новороссийска.

Глава города-героя призвал новороссийцев к экономии.

- Так случилось, что наш город ограничен природными источниками воды, подаваемого объема едва хватает на местное население. А летом из-за наплыва отдыхающих потребление воды увеличивается примерно на 10 000 кубов. Конечно, бывают и аварийные ситуации, и мы ведем непрерывную работу над устранением утечек. Но при этом мы видим, что сегодня весь цивилизованный мир делает ставку на режим экономного, грамотного потребления природных ресурсов. Это тренд современности, который необходимо учитывать в своей повседневной жизни всем нам, - написал в своем тг-канале Андрей Кравченко.

К слову, такая просьба звучала и от предыдущего градоначальника Игоря Дяченко. Он советовал жителям не поливать огороды водопроводной водой.