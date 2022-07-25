Новые трамвайные ветки в Краснодаре построят за 28,2 млрд рублей до 2026 года

Трамваи поедут в труднодоступных районах

Новые трамвайные линии в Краснодаре должны появиться уже к 2026 году. Строительство их оценивается в 28,2 млрд рублей. Ветки должны соединить между собой труднодоступные микрорайоны краевой столицы, а конкретно, поведут к "Городу спорта" и "Баскет-Холлу".

Выполнением масштабного проекта, судя по всему, займется ООО «Синара – Городские Транспортные Решения Краснодар». Соответствующий запрос они уже направили в мэрию Краснодара.

- Администрация города на днях на соответствующей платформе разместила свое предложение о возможности заключения соглашения на строительство 35,6 км трамвайной линии и закупке 100 трамвайных вагонов, - сообщил глава города Андрей Алексеенко в интервью «Ъ-Кубань». - Если концессионное соглашение удастся заключить, это будет прорывом для Краснодара.

К слову, договор о сотрудничестве с группой «Синара» о модернизации трамвайных линий в городе был заключен главой региона Вениамином Кондратьевым на Петербургском экономическом форуме. 1 июля предприниматели заявили о готовности действовать по нему.