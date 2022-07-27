Шницель и узвар вместо котлеты и компота. Как будут кормить школьников в новом учебном году

В августе для всех школ региона утвердят единое меню. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября этого года, как писала «КП»-Кубань, в регионе введут единые стандарты школьного питания. Рассказываем, что будет в меню учеников и скажется ли новшество на кошельках родителей.

Школа предлагает, родители выбирают

Как рассказали «КП»-Кубань» в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в 2022 году на бесплатное горячее питание более 315 тысяч учеников начальных классов 1134 школ региона выделено 3,9 млрд рублей. С 1 сентября 2020 года по поручению президента РФ для школьников 1-4 классов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалиды организовано бесплатное горячее питание.

Сейчас каждая школа вместе с родителями выбирает меню для учеников. Фото: администрация Сочи.

В ведомстве поясняют, что сейчас меню учеников школ обязательно включает горячее блюдо и напиток. Их разрабатывают с учетом возраста учеников и предусматривает сбалансированный набор продуктов, однако в разных муниципалитетах набор блюд разный. Меню для школьников предлагает оператор питания – предприятие, которое обслуживает школьную столовую: в крае еще два года назад создали краевой банк типовых меню для школьников. Реестр блюд на весь учебный год утверждают на родительских собраниях.

За питание школьников будут отвечать муниципальные операторы школьного питания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появится единое меню

По словам министра образования, науки и молодежной политики региона Елены Воробьевой, принятыми ЗСК поправками в закон «Об образовании» ведомство получило право утверждать для государственных и муниципальных школ методические рекомендации по обеспечению единообразия в подходах к питанию детей. Проще говоря, вместе с Роспотребнадзором будет создано единое меню для всех школ Кубани.

Кроме того, изменениями в закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы» ежегодно будут индексироваться нормативы обеспечения школьным питанием учеников из многодетных семей, детей-инвалидов и других категорий школьников-льготников.

В меню школьников - все только свежее и вкусное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил рассмотреть возможность создать в каждом районе региона муниципальных операторов школьного питания, как в Краснодаре или Сочи, где большинство школьников кормит одно предприятие, – добавили в министерстве. – Этот вопрос, как и методические рекомендации по единым стандартам школьного питания, рассмотрят и утвердят на краевом августовском педсовете.

Новые блюда каждый день

Как отметили в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, основные требования к школьному питанию четко прописаны: завтрак школьника составляет 20-25 процентов суточных калорий, обед – 30-35 процентов. Рацион ученика должен содержать белковую пищу, достаточное количество витаминов и микроэлементов, а подавать в течение нескольких дней подряд одни и те же блюда нельзя. При этом стоимость школьных завтраков и обедов с введением единого меню принципиально не изменится.

Горячее, салат, выпечка и витаминный напиток: новый стандарт школьного питания. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Что сейчас входит в меню школьника, которое предлагают муниципальные операторы школьного питания? Блюда либо готовятся в школьной столовой, либо приезжают от оператора питания в специальных термоемкостях. На завтрак детворе предлагают запеченный картофель и куриные котлеты, либо рагу или тушеную капусту и говяжий шницель, витаминизированный напиток: отвар шиповника или узвар. На обед подают суп с фрикадельками, борщ без картофеля или рассольник, отварную свеклу или салат из белокочанной или пекинской капусты с морковью, чай с лимоном и апельсины, на полдник – свежую выпечку, какао с молоком или сок.

БУДЬ В КУРСЕ

Бесплатное горячее питание – завтрак или обед из двух блюд, либо только второе – положено всем ученикам 1-4 классов, а также детям-инвалидам, ребятам из малообеспеченных, неполных и многодетных семей и др. Родители остальных учеников частично оплачивают стоимость школьных завтраков, обедов или полдников – в зависимости от смены, в которую учится ребенок: большую часть затрат берет на себя государство.