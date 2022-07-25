Ученые нашли у берегов Сочи редкого морского крота

Фото: ЮНЦ РАН

У берегов Сочи в районе Адлера на глубине 49 метров ученые обнаружили достаточно редкий вид представителя десятиногих раков - морского крота. Ихтиологи отмечают, что он перестал водиться в этой местности с конца 80-х годов ХХ века.

- Вид обычно встречается у восточного побережья Атлантики от Англии до Португалии, включая Средиземное, Адриатическое, Эгейское, Черное и Азовское моря. В Черном море встречается от Дуная на западе до Керченского пролива и далее в Азовском море. У берегов Кавказского побережья, в том числе в районе Сочи, морской крот встречался в 1960-х годах, но уже с конца 80-х годов ХХ века отмечено значительное сокращение его численности, - сообщил ихтиолог ЮНЦ РАН Глеб Гуськов.

Фото: ЮНЦ РАН

Морской крот, или по-другому его называют упогеби, — вид редкий, но типичный для Черного моря и Керченского пролива. Он занесен в Красные книги Республики Крым и Севастополя. Обитает на рыхлых грунтах прибрежной зоны.

Фото: ЮНЦ РАН

По данным гидробиологов из Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН, в настоящее время плотность поселения морского крота у побережья Крыма увеличивается, поэтому рост численности можно ожидать и в северо-восточной части Черного моря, что подтверждает эта находка.

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