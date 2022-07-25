Источник нашли между двумя районами Кубани

Землетрясение в Краснодарском крае 25 июля 2022 года заставило жителей нескольких районов поволноваться. Около четырех часов утра жители Армавира ощутили легкие подземные толчки.

- Только что тряхнуло наши дома. Два толчка было. Лежу на кровати, подо мной она шатается, кто еще ощущал? - поинтересовалась жительница города Елена в соцсетях.

Вскоре появилась и официальная информация. Источник подземных толчков зафиксирован между в районе Армавира.

- Эпицентр был на территории Ляпинского сельского поселения, а это 24 км от Армавира, - говорится в сообщении Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

К слову, в этой равнинной части Краснодарского края землетрясения - явление крайне редкое.

Оттого вызвало беспокойство у местного населения. Однако специалисты утверждают, что Кубань выполнила лимит по разрушительным землетрясениям на несколько столетий вперед.

- В последний раз 7-балльное землетрясение фиксировалось на равнинной территории Кубани во второй половине 19 века, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий сейсмолабораторией в КубГУ Алексей Мухин, когда два года назад столь же необычное явление вывело жителей Северского района на улицы. - Поэтому как минимум еще триста лет мы можем не бояться подземных толчков такой силы.