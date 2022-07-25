Курортникам синоптики в ближайшие дни не обещают улучшения погоды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни в Краснодарском крае еще будут идти дожди, но после 28 июля погода наладится.

Как рассказали «КП» - Кубань» в отделе гидрометеорологического обеспечения Краснодарского гидрометцентра, до конца суток 25 июля и в течение суток 26-27 июля на территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Местами пройдут сильные дожди, ливни и грозы, возможен град и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.

На участке Черноморского побережья от Анапы до Магри сохранится опасность формирования смерчей над морем с выходом их на сушу. Кроме того, в юго-восточных районах региона - Отрадненском, Мостовском, Лабинском и на реках Горячего Ключа, Геленджика и Туапсинского района - ожидается подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок.

Жара придет на Кубань после 28 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как добавили в Краснодарском гидрометцентре, в дальнейшем погода исправится и уже с 28 июля существенных осадков на территории края уже не ожидается. На небе будет переменная облачность, а столбик термометра к концу июля поднимется до более привычных отметок: 29-31 градус.

– Точный прогноз на август дать сложно: у нас край очень сложный в плане прогнозирования погоды. По прогнозу Гидрометцентра России, в августе в Краснодарском крае количество осадков и среднесуточная температура должна быть около нормы, – отметила ведущий синоптик отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Вилия Тукаева.

Начало августа обещают жарким в Краснодаре. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Гисметео, на Черноморском побережье и на остальной территории Краснодарского края в августе погода будет неустойчивой: 30-градусная жара будет сменяться кратковременными дождями и грозами. В Краснодаре уже в первые дни августа синоптики фонда прогнозируют до 38 градусов.