Команда Сергея Галицкого раскритиковала судейство в матче чемпионата России против «Спартака»

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» в новом сезоне еще не побеждал. В первом туре он сыграл вничью с воронежским «Факелом» (2:2), во втором – уступил «Спартаку» (1:4).

Больше часа «быки» бегали вдесятером. В середине первого тайма судья удалил Никиту Черникова. Он получил красную карточку за неспортивное поведение: ударил соперника после свистка.

После игры владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил команду с победой. «Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо – ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч и после этого играл. А так – здорово. Всех с победой, идем по плану! – рассказал мужчина в интервью «Спорт-Экспресс».

Единственный мяч «Краснодар» провел с пенальти – отличился Эдуард Сперцян. Нарушение вызвало споры. Мяч попал в лицо Даниилу Денисову, откуда отскочил в руку. Эксперты назвали эпизод неоднозначным.

Спустя двое суток после игры «Краснодар» присоединился к поздравлениям Леонида Федуна и презентовал видео со спорными решениями судьями. Всего – три эпизода. Первый – удаление Соболева. Нападающий «Спартака» зарядил локтем по лицу Руслану Литвинову. Эта желтая карточка стала бы второй для форварда. Но судья развел руками. Причем после удара Александр повел себя неспортивно. Он начал затыкать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

Второй эпизод – гол Романа Зобнина. Перед ударом мяч попал в руку Кристоферу Мартинсу. Но судья не увидел нарушения и продолжил игру.

Третий эпизод – удаление Александра Черникова. Он получил красную карточку за «удар соперника в область шеи». Причем Виктор Мозес упал не сразу, а спустя пару секунд после контакта.

Видео закончилось титрами, где главный судья, Кирилл Левников, указан как «режиссер», а его «ассистент» – Евгений Кукуляк (работал на VAR, системе видеопомощи). Также «быки» указали, что они стали лидером прошлого сезона по очкам, потерянным из-за ошибок судей.

Также сегодня стало известно, что Сергей Галицкий посещал судейскую команду после матча. Это запрещено правилами, заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц. Поведение президента «быков» эксперты рассмотрят на ближайшем заседании.