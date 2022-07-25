Новый циклон надвигается на Сочи

На Сочи идет новый циклон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юг России приходит в себя после массированной атаки погоды. Между тем синоптики предвещают – не стоит расслабляться. После кратковременной передышки на Сочи обрушится новый фронт. Ухудшение погоды ждут уже 28 июля.

- Устойчивой хорошей погоды в ближайшие дни мы не ждем. К нам подходит еще один циклон с фронтом, который уже 27 июля уже будет в районе Сочи. Пока нельзя сказать, насколько разрушительным он будет и какие серьезные процессы он нам принесет. Но известно, что это кратковременное ухудшение, потому что днем 28-го погода уже улучшится, - рассказала заместитель начальника Сочинского Гидрометцентра Валентина Федорова.

По словам Валентины Федоровой, даже более слабый удар циклона способен причинить серьезный ущерб курорту. Все дело в сложном рельефе города. Крутые склоны и узкие улочки способствуют тому, что дождевая вода собирается в потоки, которые стремятся в низину и сметают все на своем пути. Жители и гости Сочи убедились в этом в ночь на 23 июля.

- За два часа 22 июля выпало 67 мм осадков - это приличная интенсивность. Основной удар стихии принял на себя Центральный район Сочи. Вода очень быстро сбегала со склонов по улицам и дорогам на низменные территории. Потокам просто некуда было деться из-за сложного рельефа, поэтому они принесли значительный ущерб, - объясняют специалисты.

Впрочем, по словам метеорологов, новый удар будет гораздо слабее и, самое главное, не столь продолжителен. Уже 28 июля погода на курорте наладится, и яркое солнце на безоблачном небе будет радовать отдыхающих вплоть до конца июля.