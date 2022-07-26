В Краснодаре обещают запустить с 1 сентября приложение в телефоне для отслеживания общественного транспорта

Приложение интегрируют в Яндекс. Карты Фото: Андрей АБРАМОВ

В Краснодаре идет масштабное подключение общественного транспорта к государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это делается для того, чтобы в режиме реального времени пассажиры могли отследить, когда ждать нужного автобуса, троллейбуса или трамвая. Когда весь общественный транспорт кубанской столицы будет оборудован такими приборами, приложение в телефонах заработает в полную силу.

- Показатель значительно вырос. В идеале уже к 1 сентября мы должны добиться 100% подключения транспорта к системе. После этого в городе заработает приложение для телефонов «Транспорт Краснодара онлайн». Работу приложения уже протестировали общественники - остались довольны. Отметили удобство и простоту использования, внесли и свои замечания. Предложения горожан учли, - сообщил глава города Андрей Алексеенко.

Он также добавил, что администрация готова помочь коммерческим перевозчикам наладить контакты с «ЭРА-ГЛОНАСС» и решить другие технические вопросы.

Ранее Андрей Алексеенко поручил провести ревизию общественного транспорта, который не подключили к «ЭРЕ-ГЛОНАСС», и ускорить процесс подключения. Специально для этого в мэрии создали рабочую группу.

К слову, Краснодарское троллейбусно-трамвайное управление уже полностью оборудовало свой транспорт необходимыми геолокаторами.

Часть коммерческих автобусов тоже подключился к ГЛОНАСС.

Более того, в городе планируют интегрировать приложения «Транспорт Краснодара онлайн» в «Яндекс.Карты». Это позволит еще больше повысить его удобство.