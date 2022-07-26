С туристки в Анапе потребовали 20 тысяч вместо 100 рублей за временное тату

Девушка написала заявление в полицию Фото: Иван МАКЕЕВ

Девушка приехала в Анапу на отдых. Но не знала про самый модный нынче курортный обман. Татуировщики зазывают клиентов прямо на улицах, предлагая нанести красивый рисунок на кожу. Они озвучивают символическую цену, а туристы соглашаются на все, чтобы запомнить свой отпуск.

Так произошло и в этот раз. Мастер набил, вернее, художественно разрисовал девичье предплечье розами - тату-то временная. А когда закончил работу, озвучил цену.

- Двадцать тысяч рублей, - сказал он.

Выяснилось, что когда туристка вверяла свою руку татуировщику, он имел в виду цену за квадратный сантиметр тела. Как он осуществлял замер, теперь предстоит выяснить правоохранителям. А главное, - имел ли ушлый татуировщик предоставлять подобные услуги в Анапе. Девушка написала заявление в полицию.

- Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в отделе МВД РФ по городу Анапе.

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