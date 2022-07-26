Лера Кудрявцева впервые показала себя после жуткого избиения

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несчастья продолжают преследовать Леру Кудрявцеву. Казалась, что она только отошла от тяжелой болезни, как случилось страшное – на 51-летнюю телеведущую напали и серьезно избили. Подробности актриса не рассказала, но сообщила поклонникам, что не обошлось без вызова полиции.

Но по-настоящему шокировали поклонников снимки Кудрявцевой. На свежих фотографиях блондинка выглядит уставшей и измученной. Ее долгое время преследовала депрессия, из-за которой даже пришлось обратиться за помощью к специалистам.

- Могу сказать, что при депрессии ты суп не сваришь. Тебе плевать на одежду, на то, как ты выглядишь. Ты ничего не хочешь вообще, жить не хочешь, - сокрушалась красавица.

Знаменитость потеряла вкус к жизни и даже подумывали о суициде, рассказывает kp.ru. Однако сейчас мрачные мысли отпустили Леру Кудрявцеву, и она даже начала понемногу наслаждаться отдыхом в Болгарии.

- Можно выходить уже гулять, но реально нет сил, - рассказала актриса подписчикам о своем самочувствии.

Первую прогулку Лера Кудрявцева совершила к морю. Здесь на берегу знаменитость подышала целебным морским воздухом и выразила надежду на скорейшее выздоровление.