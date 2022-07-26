Везде грибок и течь. Жильцы бывшего общежития в Краснодаре сами чинят проводку и белят потолки

Жильцы делают ремонт сами. Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Бывшие общежития - коммунальная беда Краснодара. После того как они были выведены с баланса предприятий и стали самостоятельными многоквартирными домами, проблемы как из рога изобилия посыпались на головы жильцов. И главная - это места общего пользования. Кухни, туалеты и душевые постоянно требуют внимания, а управляющие компании не всегда успевают вовремя сделать ремонт. Так происходит в доме по улице Славянской, 67. Тут время, как будто застыло, и кажется, что с бытовыми проблемами жители остались один на один.

Фасад дома рушится. Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- В управляющей компании ГУК «Краснодар» про нас как-то не вспоминают. Облицовочный кирпич выпадает из стен, во дворе - ни одной лавочки, крыша течет, - жалуются жильцы.

На детской площадке - остатки былой роскоши. Железки, которые когда-то были турниками, опора для качелей и опасная горка. Детям негде погулять. В самом здании - запах сырости.

- Это грибок, - говорит жительница дома Надежда Воронова. - И он повсюду. Боремся как можем, - уборка у нас по графику каждый день. Убирают, конечно, не все, есть асоциальные элементы, на каждом этаже несколько комнат, они в общий график не вписаны. Если не нагадили - и на том спасибо.

В доме следят за порядком - есть график дежурств. Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

В общей душевой - ржавые краны, прогнивший потолок, побитый кафель. Туалет с чашей Генуя похож на вокзальные клозеты. Но все чисто - жильцы следят за порядком.

- У нас очень старые сети и от этого поломки постоянные. Горячая вода - через день, - рассказывает Светлана Крухмалева. - Электропроводка у нас уже тоже «умирает». Ремонтируем часто сами, как умеем, но каждый раз боимся, что вспыхнет.

Но самое интересное, что за все это убитое хозяйство жильцы платят, как за хорошую двушку в новом доме - коммуналку делят, исходя из общего расчета, разделенного на количество комнат. Зимой квартплата доходит до 7 тысяч рублей.

- Коммуналка у нас, будто мы в квартирах комфорт-класса живем, - говорят женщины. - За комнату 20 кв.м. от 3 тысяч рублей платим, за комнату 35 кв.м. от 7 тысяч в отопительный сезон.

Здание требует капитального ремонта, но пока за него берут только деньги. Обновить фасад, крышу и сети планируют в лучшем случае через 4 года.

За комнату платят, как за двушку в новом доме Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- Сами шпатлевали потолки. За свои деньги. Мы-то уже смирились, переживаем за детей. У нас в доме их много, живут молодые семьи, - говорят жильцы.

Помочь жильцам взялись в сообществе благотворителей «Добро и дело». Они планируют привести в порядок детскую площадку и подключить депутатов.

- Здесь же не просто условия жизни ужасные, здесь тяжело жить и работать. Это же, правда, какая-то машина времени в очень далекое прошлое. Со своей стороны подключу ребят-доброделов, починим качели, что-то надо делать, пока другие бездействуют, - рассказал юрист Роман Маслевский.

КОММЕНТАРИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

В ГУК «Краснодар» отметили, что в доме до начала отопительного сезона начнется ремонт.

- В подвале дома специалисты не так давно меняли сантехнику, обновили стояки, проводился косметический ремонт. Сейчас в планах сделать герметизацию в душевых, - рассказали в пресс-службе управляющей компании. - Что касается детской площадки и электричества, то на общем собрании жильцам необходимо принять решение о ремонте и подать заявку в УК. Обновлением фасада и крыши занимается Фонд капремонта Краснодарского края. Туда можно обратиться с заявлением. Возможно, по решению комиссии здание возьмут на капремонт быстрее, чем это есть в планах.