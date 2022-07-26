Построим новые мосты и купим троллейбусы. Вице-мэр Краснодара Владимир Архипов рассказал о будущей транспортной реформе

Вице-мэр дал первое интервью в новой должности. Фото: КП-Кубань

Владимир Архипов хорошо знаком краснодарцам. С 2018 года он курировал важнейшие городские направления – транспорт и дорожное хозяйство. Неудивительно, что на июльском заседании городской думы Архипов был согласован на должность вице-мэра по этим вопросам. Сейчас город готовится к серьезным изменениям: начинается транспортная реформа и переход на брутто-контракты, в скором будущем будут реализованы крупные инфраструктурные проекты. Поэтому руководить этими процессами должен человек с большим опытом и желанием изменить ситуацию к лучшему.

О планах работы в новой должности Владимир Архипов рассказал в большом интервью на радио «КП»-Краснодар».

Нет ливневок – есть подтопления

- Так сложилось, что наша встреча прошла, когда на Краснодар обрушился очередной залповый ливень. Поэтому первый вопрос об этом. Почему город постоянно топит?

- В Краснодаре порядка 90% сетей ливневой канализации и все коллектора построены в 50-80-ые годы по ГОСТам, которые были разработаны в СССР. В госстандарте того времени указано, что при сильном ливне допускается частичное подтопление проезжей части и тротуаров. На трубы большего диаметра требовались серьезные финансовые средства и тогда, и сейчас.

- Как этот вопрос решается в Музыкальном микрорайоне? Это, пожалуй, самый проблемный участок в городе.

- Основная причина подтоплений в этом микрорайоне - это отсутствие ливневок. Та насосная станция, которая там стоит, с напором воды зачастую не справляется. Поэтому мы получаем дополнительное финансирование на закупку более мощного насоса. Установить его планируется осенью. Думаю, что после этого ситуация изменится в лучшую сторону. Но все же окончательное решение вопроса будет тогда, когда в Музыкальном микрорайоне построим полноценную сеть ливневой канализации. У нас уже есть несколько проектов по реконструкции улицы Есенина. Она пройдет в два этапа. Первый – от улицы Солнечной до улицы Гомельской, затем – до улицы Петра Метальникова. Общая стоимость проектов – 550 млн рублей.

Новые трассы и городской транспорт

- Новую трамвайную ветку на Московской запустили, а что дальше? Как дела обстоят с концессией на дальнейшее строительство трамвайных путей?

- По-прежнему не отступаем от своих планов. На днях администрация разместила предложение о возможности заключения соглашения на строительство 35,6 км трамвайной линии и закупке 100 трамвайных вагонов. При условии успешного заключения концессии, строительство трамвайных линий в Краснодаре должно быть выполнено до 2026 г. Всего в этом году планируем заключить две концессии, которые позволят построить до 71 километра новых трамвайных путей. Стоит отметить, что таких концессий в России еще не было.

- Планируется ли построить мост или дорогу от улицы Шевченко через железнодорожные пути через бывший Масложиркомбинат?

- По поручению губернатора Вениамина Кондратьева разрабатывается несколько этапов строительства Восточного подъезда к Краснодару. Четыре этапа разработала администрация Краснодар. Один из них – строительство транспортной развязки на пересечении Тихорецкой-Шевченко с путепроводом на Володарского. Проект находится на краевой экспертизе. Он должен получить положительное решение до конца этого года.

КОНКРЕТНО

- Когда начнется транспортная реформа?

- По моему мнению, она началась еще несколько лет назад, потому что транспортная реформа включает в себя различные мероприятия. Это изменение нормативно-правовой базы, обновление подвижного состава и новое понимание городской мобильности, - пояснил Владимир Архипов. - При помощи администрации Краснодарского края мы начали закупать новые трамваи. Более 100 трамваев мы обновили в рамках концессий. Глава Краснодара Андрей Алексеенко всегда делает акцент на том, что на дорогах в городе отдается приоритет общественному транспорту в общем и трамваю в частности. Также для реализации транспортной реформы, нужно разработать документ планирования регулярных перевозок. Основная часть проекта будет завершена к 1 сентября 2022 года. До конца года этот документ будет проходить обсуждение и утверждение. В нем предусматривается перестройка транспортной модели города – она должна стать эффективной и мультимодальной с различными видами перевозок. Будет проведена корректировка маршрутов, обновление подвижного состава и дальнейшее обустройство выделенных полос.

- Много разговоров о брутто-контрактах. Когда они будут введены в Краснодаре, в чем их плюсы?

- Этот механизм сейчас прорабатывается. Он позволит существенно повысить качество транспортного обслуживания населения, более жестко контролировать перевозчиков. Но это накладно для городского бюджета. Скорее всего, Краснодар будет получать субсидии из краевого бюджета для заключения муниципальных контрактов. Тогда мы сможем требовать от перевозчиков новые комфортабельные автобусы большой вместимостью, с кондиционерами, опрятными водителями и соблюдением расписания.