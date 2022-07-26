Перекрывают улицы и громят отели. Как снимают кино на курортах Краснодарского края

Киношники снимают в любую погоду. Фото: сайт краевой кинокомиссии.

Со времен снятых в Сочи «Старика Хоттабыча» и «Бриллиантовой руки» Черноморское побережье остается Меккой киношников: море, горы, множество интересных локаций и 300 солнечных дней в году как нельзя лучше подходят для съемок фильмов и сериалов.

Вертолеты кружат, яхты бьются

Жители и гости Геленджика недавно не смогли попасть ни в ЗАГС, ни на набережную, ни в одну из поликлиник. Причиной стали съемки второго сезона сериала «Отпуск» для ТНТ: первый сезон, кстати, тоже снимали в Геленджике. В продолжении комедии о том, как семья Беляевых проводит отпуск на черноморском курорте в гостевом доме дяди Бори, у режиссера Андрея Элисона снимаются Павел Майков, Арарат Кещян из «Универа», сочинский кавээнщик Михаил Галустян, рэпер Витя АК-47 и комик Демис Карибидис, выросший в Геленджике.

Дмитрий Карибидис хорошо проводит время на съемках продолжения "Отпуска". Фото: личные соцсети.

– Сценарий второго сезона был написан специально под Мишу Галустяна. По сюжету «Отпуска-2» мы попытаемся сжечь его героя, а еще – сбить понтонный пирс яхтой, научим актеров ходить по воде, полетаем с Араратом Кещяном на вертолете и попробуем сбросить с обрыва личный автомобиль АК-47, – написал в соцсетях сопродюсер сериала Дмитрий Невзоров.

Подлодка стала «декорацией»

Недавно НТВ показал многосерийный приключенческий детектив «Дельфин», который тоже снимался в Геленджике, а еще – в Кабардинке и Новороссийске. В нем оперативник приморского городка Андрей Кораблев в исполнении актера Сергея Жаркова распутывает убийство своего деда вместе с дельфином Василисой и сотрудницей института океанографии Инной. Для этой роли актрисе Дарье Румянцевой пришлось освоить вождение катера в шторм и акваланг вместе с новороссийскими дайверами. «Напарницей» актрисы на съемках был дельфин Саша из дельфинария в Утрише.

– Саша с первого дубля выполнял сложные трюки сразу: например, выталкивал из воды тонущего главного героя, – вспоминает режиссер Денис Елеонский. – У нас было много съемок на лодках в открытом море, на которых к нам подплывали дикие дельфины. А когда в нескольких километрах от берега мы снимали на закате заключительную сцену, неожиданно всплыла и попала в кадр подводная лодка.

Вот в таких вагончиках гримируются и отдыхают актеры "Эффекта домино". Фото:соцсети.

Как ведущий артист стал алкоголиком

Буквально на днях в Большом Утрише завершились съемки еще одного сериала для НТВ. До этого киношники снимали в разных уголках Новороссийска, Анапы, Кабардинки и Геленджика. Рабочее название телефильма с Андреем Леоновым, Ларисой Удовиченко и Николаем Добрыниным в главных ролях – «Эффект домино», и он рассказывает о трудных подростках из проблемных семей. Одного из пьющих родителей сыграл ведущий актер Туапсинского театра юного зрителя Виктор Ардашев, которого киношники любят приглашать на роли второго плана за фактуру.

– На этот раз мне достался не эпизод, а действительно важная для сюжета роль: мой герой-алкоголик в прямом смысле слова потерял своего сына и не может найти его, а потому везде ищет, – рассказывает актер. – Роль небольшая, но снимали много: на набережных, в парках, в загородном доме.

Олег Метелев и Ред Рэй на съемках "Обещания". Фото: соцсети.

Погони, драки и перестрелки

В криминальной драме «Обещание», которая выйдет в прокат и появится на онлайн-платформах осенью, в роли одного из ключевых персонажей снялся ведущий мастер сцены Краснодарского академического театра драмы имени максима Горького Олег Метелев. В снятой в Горячем Ключе ленте ему досталась близкого человека героини, за которую с бандитами сражается герой. Его сыграл, а также выступил сценаристом и сорежиссером картины житель курорта Араик Давоян, который появится на экране под псевдонимом Red Ray.

– С режиссером Ефремом Назаровым фильме снимались такие звезды, как Андрей Чадов и Ирина Безрукова. Это будет настоящая криминальная драма с погонями, перестрелками и убийством. Для одной из сцен даже задействовали вертолет. Снимали в поместье «Горячий Ключ» и санатории «Предгорье Кавказа», которые мы по сюжету громим, – говорит он. – Для эпизода с погоней на всю ночь перекрывали улицу Революции, а снять важную сцену с детьми в школе № 2 нам помогли ее ученики, которые сыграли в эпизоде.

На время съемок парк "Краснодар" закрывали. Фото: Евгений Таранжин.

БУДЬ В КУРСЕ

Снято в парке Галицкого

Сериал «Два холма», который сейчас идет на ТНТ, снимался в парке «Краснодар» прошлой осенью. В фантастическом ромкоме режиссера Дмитрия Грибанова про мир, где из-за биологической войны погибли почти все мужчины, сыграли Светлана Камынина, Анна Снаткина и Владимир Епифанцев. Один из эпизодов с участием последних снимался в амфитеатре, а массовые сцены будущего – на лужайке у пергол с розами.