В Краснодаре пройдет бенефис известной актрисы театра кукол

Валентина Головушкина играет в куклы больше полувека. Фото: краевой театр кукол.

Премьера нового спектакля Краснодарского краевого театра кукол пройдет на малой сцене 31 июля.

Ведущий мастер сцены краевого театра кукол заслуженная артистка России Валентина Головушкина – воспитанница ученика Мейерхольда Александра Чертова. В театре она играет больше полувека: за это время ей сыграно более 400 ролей. К грядущему юбилею актрисы театр поставил водевиль по мотивам сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха».

Так выглядят ставшие "французами" персонажи сказки Чуковского. Фото: краевой театр кукол.

– Авторами необычной постановки выступили художественный руководитель и главный режиссер Дмитрий Лемберский и художник Олеся Смахтина, – рассказали «КП»-Кубань» в краевом театре кукол. – В главной роли мадам Милли Бим юные зритель увидит гордость нашей трупы Валентину Головушкину.

Ироничная мадам Бим разыграет и покажет детворе историю, которая случилась во французской пекарне. Маленькие зрители, как и в сказке Чуковского, отправятся с Мухой на базар, купят самовар и узнают, что может случиться, если ты кого-то не позвал на свой день рождения.

Валентина Головушкина играет в куклы больше полувека. Фото: краевой театр кукол.

В спектакле вместе с Валентиной Головушкиной заняты актеры Наталья Голубь, Демид Бахур и Александр Куча. Премьера «Мухи-Цокотухи» пройдет в малом зале театра 31 июля в 11:00 и 15:00, стоимость билета 350 рублей.