Покупатели рады низким ценам. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Прилавки Сенного рынка в Краснодаре ломятся от изобилия - на Кубани началась пора сбора урожая. Середина лета - традиционное время, когда цены на овощи и фрукты снижаются. Эта тенденция особенно сильно отражается на борщевом наборе. Свежевыращенные картофель, морковь, капуста и свекла в Краснодарском крае стремительно теряют в стоимости с приближением осени. В этом году особенно - из-за высокого урожая.

«Помидор пахнет помидором»

По сравнению с мартовскими ценами летние не сильно бьют по кошельку. Они снизились почти в два раза. Так, килограмм картошки сейчас стоит 30-35 рублей, моркови - 40 рублей, свеклы - 35 рублей. Лидер весеннего подорожания - белокочанная капуста - сбросила 60 рублей, и теперь за нее просят всего «тридцатку».

Продукты из борщевого набора дешевле, чес весной. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Организовать салат к ужину сейчас значительно проще. Огурцы грунтовые обойдутся в 50-60 рублей, как и помидоры. Хотя есть и исключения. Томаты с модной приставкой «эко» из Елизаветинской как будто бы не слышали о конкуренции и падении цен. Килограмм таких стоит 200 рублей.

- Разрежу и понюхай. Они же пахнут по-настоящему, помидорами, - предлагает продавец «экологически чистых розовых кубанских помидоров».

Эко-помидоры за 200 рублей. Но можно найти дешевле. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Соглашаюсь и иду дальше в поисках таких же, но подешевле. Благо на соседнем прилавке они стоят как минимум на 50-60 рублей ниже.

Что с ягодами?

А вот цены на сезонные ягоды не думают падать. Стоимость малины - 300-400 рублей, черники - 400-450, черной смородины - 350, клубники - 200 рублей. Лишь черешня стала доступнее, чем в начале лета - 130 рублей за килограмм.

На Кубани в этом году хороший урожай. Фото: Олег УМАРОВ

Покупатели толпятся у прилавков с арбузами. Пожилой мужчина основательно выбирает один из них. Аккуратно стучит по полосатой корке, прислушивается.

- Да берите без проверки. У нас все очень вкусные. Сорт так и называется - сахарный мальчик. Давайте разрежу, он красный и сладкий, - говорит продавщица.

Арбузы на рынке идут по 25 рублей за килограмм. Говорят, привозят прямо с бахчи из Темрюкского района. Кубанские полосатки уже пошли, поэтому их берут с большой охотой. Пенсионер машет рукой и соглашается.

Средняя цена в Краснодарском каре на арбузы - 25 рублей. В Сочи - 67. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Привозят продавцы многочисленные косточковые. Их пора тоже пришла. Местные слива и персики пока стоят 100 рублей за килограмм, нектарины - 120. Стоимость инжира держится на уровне 350 рублей, но в скором времени и на эти продукты скинут цены.

МЕЖДУ ТЕМ

Уродились картофель и кабачки

Аграрии отмечают, что снижение цен на овощи летом - традиционная картина. Но в этом году падение стоимости «подогрел» хороший урожай.

- Цены стали меньше из-за ряда причин. Во-первых, начался сезон, количество предложений увеличилось, поэтому фермерские продукты становятся дешевле. Во-вторых, на Кубани в большом количестве уродился картофель, свекла, кабачки, помидоры и морковь. Все эти рыночные механизмы срабатывают, и производителям приходится снижать цены, чтобы получить выручку, - рассказал председатель Ассоциации крестьянских хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Александр Шипулин.

Уже пошли персики и нектарины. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

НАГЛЯДНО

33,5 тысячи га земли к июню засеяли овощами в открытом грунте сельскохозяйственные предприятия и фермеры региона.

Более 2 тысяч тонн клубники, вишни, черешни, абрикосов, персиков и яблок уже собрали на Кубани.

По информации Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра минсельхоза региона, с июня по июль подешевели все овощи из борщевого набора и большинство фруктов.

Как упали цены

На картофель - с 55,6 до 43,8 рубля за килограмм

На капусту - с 54,3 до 37,3 рубля

На лук - с 44,6 до 40 рублей

На морковь - с 58,9 до 51,3 рубля

На яблоки - с 99,3 до 97,8 рубля

ГДЕ САМОЕ ДЕШЕВОЕ и ДОРОГОЕ

Картофель - в Ейске - 44 рубля, в Новороссийске - 58,9 рубля.

Капуста - в Армавире - 27 рублей, в Новороссийске - 40 рублей.

Лук, свекла и морковь - в Ейске и Новороссийске - 43-55 рублей, в Краснодаре - 47-62 рубля.

Огурцы - в Армавире - 48 рублей, в Новороссийске - 71 рубль.

Помидоры - в Ейске - 82 рубля, в Новороссийске - 101 рубль.

Яблоки - в Ейске - 122 рубля, в Краснодаре - 140 рублей.

А ЧТО В СОЧИ?

Цены на рынках курорта

Центральный рынок Рынок на Пластунской

Абрикос 150 рублей 150 рублей

Персик 200 рублей 180 рублей

Дыня 250 рублей 85 рублей

Яблоки 150 рублей 150 рублей

Баклажаны 100 рублей 100 рублей

Картофель 120 рублей 38 рублей

Помидоры 130-200 рублей 90-150 рублей

Огурцы 150 рублей 65 рублей

Морковь 50 рублей 55 рублей

Свекла 50 рублей 45 рублей

Малина 300 рублей 250 рублей

Черешня 370 рублей 400 рублей

Арбуз 67 рублей 25 рублей.