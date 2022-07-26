Сергей Галицкий разнес судей после матча ФК «Краснодар-2»

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Сергей Галицкий разнес работу арбитров после матча футбольного клуба «Краснодар-2». Так утверждают болельщики, которые были на игре против тульского «Арсенала». Она завершилась победой «пушкарей» – 3:0.

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как Сергей Галицкий общается с арбитрами. Причем бизнесмен стоит прямо на поле.

- Он спустился из VIP-ложи к парадному выходу на поле, где высказал претензии главному арбитру Владимиру Сельдякову и его помощника, – добавили свидетели.

Отметим, что на кадрах видно, как Сергей Галицкий общается с судьями. Он активно жестикулирует, но не ругается с арбитрами.

- Это было похоже на обычный диалог, – добавляют очевидцы.

Болельщики предположили, что Сергея Галицкого не устроила работа арбитров в матче «Краснодар-2». «Быки» заканчивали игру вдесятером. На 53-й минуте вторую желтую карточку получил Рустам Халназаров. Удаление случилось при счете 0:0.

Неизвестно, попало ли общение Сергея Галицкого в рапорт арбитра. Но уже известно, что бизнесмен ворвался в судейскую комнату после матча первой команды «Краснодара». Она уступила «Спартаку» (1:4).

Причем черно-зеленые заканчивали игру вдесятером. В первом тайме красную карточку получил Александр Черников. После игры президент «Краснодара» без разрешения ворвался в судейскую комнату. Об этом заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц. Он добавил, что поведение владельца будет рассмотрено на ближайшем заседании КДК.