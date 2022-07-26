Звезда ФК «Краснодар» нашел безумный способ борьбы с агрессией

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Александр Черников – один из самых грубых игроков российской премьер-лиги. Он получил 4 красные карточки в 32 матча в чемпионате России.

Последний раз Александра удаляли с поля три дня назад. Он получил красную карточку в игре со «Спартаком» во 2-м туре РПЛ. В борьбе он заехал рукой по шее Виктора Мозеса. Соперник картинно упал, а Черников покинул поле.

Это удаление стало первым для воспитанника академии футбольного клуба «Краснодар» в сезоне. Только есть нюанс: игра со «Спартаком» была всего второй для «быков» после летней паузы.

После матча «быки» опубликовали ролик с нарезкой спорных моментов в этой встрече. У черно-зеленых было три претензии к судьям. Одна из них касалась удаления Черникова. «Краснодар» обвинил Мозеса в картинном падении.

После игры Александр отказался от общения с прессой. А спустя двое суток признался, что целый день не общался даже с партнерами.

- После матча со «Спартаком» я ничего не сказал команде. Я был опустошен. Даже не мог слова сказать. Даже на следующий день не мог ничего сказать, – признался футболист в интервью Youtube-проекту «Коммент.Шоу»

Он заявил, что даже не думал об удалении, когда боролся с Мозесом.

- Я сам мог упасть в моменте с борьбой. И если бы не удалился, мы бы матч выиграли сто процентов. Всю вину и ответственность за проигрыш беру на себя, – добавил игрок.

Также полузащитник «Краснодара» признался, как борется с агрессией на поле. Эту методику он перенял у иностранных футболистов.

- Я думал о работе с психологом, даже с агентом общался на эту тему. Но мы нашли другой метод: занятия йогой, – заключил футболист.

Он добавил, что занимается ей как минимум раз в неделю. И уже чувствует прогресс. Он ощущается каждый день.