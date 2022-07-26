Суд оштрафовал подрядчиков на 660 тысяч рублей за нарушение сроков строительства бассейна в Краснодаре

Бассейн едва не стал долгостроем. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В Краснодаре сдан в эксплуатацию спортивный объект, который очень долго ждали горожане, увлекающиеся плаванием. Плавательный бассейн по улице Пригородной, 24, стал не только самым крупным в Южном федеральном округе, но и одним из самых скандальных. Подрядчики затянули строительство, и будущий городской центр плавания грозил стать проблемным долгостроем.

- Строительство спортивного объекта подрядной организацией осуществлялось с нарушением сроков исполнения обязательств, предусмотренных государственными контрактами, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Это самый крупный бассейн в ЮФО. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения сроков строительства и обратились в суд. Руководство строительной компании было привлечено к административной ответственности по статье «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства». Бездействие строило подрядчикам 660 тысяч рублей.

- В настоящее время на указанный спортивный объект получено заключение органа государственного строительного надзора о его соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, - сообщили в прокуратуре.

Бассейн возводили в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт-норма жизни». В скором времени многофункциональный спортивный комплекс примет первых спортсменов и в залах начнутся тренировки.