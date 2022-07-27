Пляж за секунду превратился в русло реки

Очередное наводнение в Сочи 26 июля 2022 года погрузило под воду улицы и дороги курорта. И без того переполненным рекам достаточно было одного слабого дождя, чтобы снова выйти за пределы русла.

У пляжа Мамайка бурный поток сносил все на своем пути, где только что гуляли люди. Припаркованные автомобили, рекламные конструкции – все, что находилось на улице, сносило в море. Люди в панике пытались спасти свои машины и имущество.

Благо, рядом оказались инспекторы ГИБДД старший лейтенант полиции Владимир Смирнов и лейтенант полиции Артем Хайртдинов. Все происходящее в этот момент попало на видео.

- Полицейские не допустили возникновения конфликтных ситуаций между автовладельцами и организовали эвакуацию поврежденных автомобилей, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В эпицентре наводнения никто не погиб.

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