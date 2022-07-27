Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались

Вера Брежнева и Валерий Меладзе больше не пара. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вера Брежнева и Валерий Меладзе – больше не муж и жена. Не сказать чтобы эта новость прямо огорошила поклонников звездного семейства, но все равно огорчила. Злые языки уже давно поговаривали, между певицей и продюсером как в известной песне группы «Виа-гра» «притяжения больше нет». Оказывается, что и в сплетнях есть доля правды.

А причиной для разлада стало то, что Меладзе в итальянскую эмиграцию прихватил не только жену Веру, но и бывшую супругу Яну Сумм с их тремя общими детьми. Неизвестно, жили ли обе женщины Константина Шотаевича под одной крышей на роскошной вилле у озера Гарда, но в окружении поговаривают, что именно факт соседства с бывшей соперницей и стал последней каплей для Веры.

Вражда между двумя любимыми женщинами Меладзе длилась годами. Вера отбила семьянина и многодетного отца у бывшей победительницы конкурсов красоты и модели Яны Сумм.

Яна чувствовала, что супруг к ней охладел. Она даже прямо спросила у Веры, действительно ли она крутит роман с ее мужем и услышала – «Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!», вспоминает kp.ru.

Продюсер долгое время разрывался между обеими красотками, но в 2013 году поставил точку в 19-летнем браке и ушел от жены к любовнице Брежневой.

Как только общественность не называла певицу тогда. Но разлучница Вера не сдалась и в 2015 году они с Константином наконец-то сыграли свадьбу, которая прошла тихо и без помпы.

В аккаунтах Веры Брежневой давно нет общих фотографий с супругом. Похоже, что кошке мышкины слезки действительно отлились.