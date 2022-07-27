В Азовском море изменились показатели воды. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В этом году в Азовском море впервые за 100 лет на килограмм азовской воды приходится почти 15 граммов соли. Многие ученые связывают этот показатель и массовую гибель рыбы. Об этом рассказали в «Юга.ru».

- Тарани вообще нет. В прошлом году в обед можно было буквально за час наловить десяток рыбы и посолить. В этом году ни у меня, ни у всех моих знакомых не было ни одной поклевки, - сообщил Павел Прянишников из Ейского района.

Рыбаки, которые привыкли ездить на речки и лиманы Кубани, уже несколько месяцев сталкиваются с подобной проблемой. Кто-то жалуется на ужасный запах воды, а кто-то говорит, что из-за количества мертвой рыбы невозможно выйти из лодки.

С этим связано сразу несколько проблем. Одна из них – показатель солености воды.

- В течение 15 лет мы наблюдаем тенденцию увеличения солености Азовского моря. Естественно, что это повлекло за собой изменение экосистемы, - рассказал научный руководитель ЮНЦ РАН академик Геннадий Матишов.

Также ключевую роль в этом году сыграла маловодность впадающих в море рек Дон и Кубань. А ведь именно они отвечают за опреснение морской воды.

К счастью, доцент кафедры нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяна Пинчук, заверила, что этот процесс растянется на миллион лет. Показатели солености могут меняться из года в год, а в скором времени должны снова прийти в норму.