Необыкновенная мама. Жительница Кубани одна воспитывает 6 приемных детей

Наталья Курганская воспитывает 6 детей. Фото: личный архив

В большом доме в селе Вольном Успенского района – оживление. Там встречают 4-летнюю Лилию, которая два года провела в детском доме. Девочку с ДЦП взяла на воспитание Наталья Курганская. 48-летняя женщина одна воспитывает 6 приемных детей. Теперь семья стала еще больше.

- Я просматривала анкеты в интернет-проекте «Усыновите.ру», где и увидела фотографию Лилии. Собрала документы, съездила в Сочи познакомиться с ней, а потом мне разрешили забрать девочку. Ребенок смышленый, с сохранным интеллектом, хоть и не ходит, поэтому ей особенно нужна семья, - рассказала «КП» - Кубань» Наталья Курганская.

4-летняя Лилия появилась в семье в июле. Фото: личный архив

Лилия осталась без родной матери, когда ей было 2 года. Образ жизни женщины угрожал и без того хрупкому здоровью девочки. В казенных стенах она заговорила, стала спокойнее. Но без любви и семейного тепла ребенку с особенностями развития тяжело, считает Наталья Петровна. Она знает, о чем говорит, – сейчас на воспитании у нее 5 детей с различными диагнозами.

- Первый мальчик, которого я взяла в семью, отставал в развитии, у него был порок сердца. Это было в 2003 году. Меня отговаривали, говорили – возьми здорового. Но я сказала себе, что выбирать не буду, не в магазине. Пришла в центр реабилитации в Армавире, а там оказался только один 5-летний Владик. Его и привела в дом. Потом мы сделали ему операцию. Он вырос, ему уже 24 года. Ему выдали жилье, теперь живет самостоятельно со своей семьей, - говорит Наталья Курганская.

Семья - одна большая команда. Фото: личный архив

Второй мальчик Витя появился по просьбе родной дочки, и Наталья согласилась, она и сама хотела еще одного малыша. Сейчас Виктор – 18-летний парень, учится в Успенском техникуме, после чего получит водительские права. Он любит возиться с техникой.

- Мы все делаем вместе. Первое приготовить – все быстро чистят картошку, что-то нарезают, кастрюлю на плиту – обед готов. Девочки у меня уже подростки, поэтому очень сильно помогают. Даша, которой 16 лет, любит готовить и может накормить всю семью, - отмечает Наталья.

Стол готовят все вместе. Фото: личный архив

Когда детей стало много, Наталья перебралась из Армавира в соседнее село в большой дом. Тут у каждого ребенка своя комната, на участке они разбили фруктовый сад. Дети ходят в местную школу.

- В деревне нам проще. Жить даже в трехкомнатной квартире очень тяжело, ведь каждому нужен свой угол, особенно когда дети подрастают, - говорит Наталья.

Раньше Наталья работала мастером маникюра, но любимое дело пришлось оставить. Большая семья требовала все большего внимания.

У дома разбит огромный сад и цветник. Фото: личный архив

- Приемные дети не получают тепла в детстве. Они потом добирают все, чего были лишены. Нужно много усилий, чтобы все их травмы залечить. Я сначала нанимала няню, когда работала, но самая младшая на тот момент Даша, стала нас путать, у них и так сбиты понятия о привязанности, а тут новый человек. Пришлось отказаться от услуг помощницы, - вспоминает Наталья Петровна.

Веселое путешествие. Фото: личный архив

Приемная мама справляется с воспитанием детей одна, с мужем она разошлась давно. Но Наталья Петровна не испугалась создать большую семью, где одна женщина и много дочерей и сыновей.

- Я всегда очень любила детей и хотела, чтобы их было много. Это уже образ жизни – вместе с детьми и рядом с ними. Не представляю, что может быть по-другому, - делится Наталья.