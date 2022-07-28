Фото пресс-службы аэропорта Краснодар

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в том числе в воздушные гавани юга, снова продлили.

- Ограничения на полеты в аэропорты Краснодара, Геленджика, Анапы продлили до 5 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Закрытыми остаются также аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, - сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме. Он сейчас функционирует как временный хаб. Курорт открыл много новых направлений по России.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. На юге страны также продолжают летать самолеты из Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует узнавать на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Напомним, небо над Краснодарским краем закрыли для безопасности пассажирских судов в связи со спецоперацией на Украине. Сотрудники аэропортов Краснодарского края переведены в режим простоя. Персоналу частично срезали заработную плату, но оставили все социальные выплаты.

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