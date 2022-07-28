На курортах Кубани пляжные фотографы часто предлагают фото с обезьянкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отдыхающие обнаружили парочку ранним утром в селе Дивноморское. Вероятно, владелец животного является одним из тех, кто предлагает курортникам сфотографироваться за деньги с животными.

Он спал на газоне, держа в руке поводок, на котором сидела одетая в майку и шорты мартышка. Она рычала на очевидцев и не давала подойти к хозяину, рядом с которым валялись пустые бутылки.

На этот раз очевидцы сфотографировались и с обезьяной, и с ее спящим владельцем. Фото: скришот телеграм-канала "ЧП. Геленджик".

Чтобы разбудить хозяина, прохожим пришлось отвлекать обезьяну печеньем и напоить ее водой. После этого владелец удалился вместе с мартышкой.

Как сообщили "КП"-Кубань" в дежурной части отдела МВД РФ по Геленджику, никаких обращений по поводу этого слуачя из села Дивноморского к ним не поступало.

«КП»-Кубань» не раз писала, как животные становятся жертвами жестокого обращения с ними пляжных фотографов.