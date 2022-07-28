Полицейский в свой выходной задержал вооруженного налетчика на улице Новороссийска

Фото пресс-службы МВД по краю

В Новороссийске на улице поссорились двое местных жителей. Мужчины сначала ругались друг с другом. Затем один достал нож и ударил им обидчика. Происходящее случайно застал полицейский Иван Беланов, он просто проходил мимо в свой выходной, но остаться в стороне не смог.

- Начальник пункта полиции села Абрау-Дюрсо Беланов застал поножовщину на одной из улиц Приморского района Новороссийска. Когда он увидел мужчину, размахивающего ножом, побежал разнимать. Он выбил нож у дебошира и удерживал его до приезда наряда, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавшего госпитализировали. А 53-летнего налетчика забрали в отдел полиции.

- С места происшествия полицейские изъяли нож, который отправили на экспертизу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - добавили в МВД по региону.

На Кубани есть не только отважные полицейские, но и смелые прохожие. Ранее "Комсомолка" сообщала, что в центре Краснодара мужчина напал на пожилую женщину. Он вырвал сумку и стал убегать. Но скрыться грабителю не удалось. Его задержал неравнодушный прохожий. Он пробежал за преступником около двух километров.