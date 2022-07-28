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По Краснодару начали колесить машины-шпионы, которые охотятся на нарушителей правил парковки. Особое внимание – центру города. Об этом сообщил мэр Андрей Алексеенко.

- Специальными устройствами оборудовали машины краевого Центра организации дорожного движения. Именно эта служба будет заниматься фиксацией брошенного под запрещающими знаками транспорта, - отметил в Telegram-канале Алексеенко.

Информация будет обрабатываться и передаваться в ГИБДД для привлечения автомобилистов к ответственности.

- Штрафовать в первую очередь будут нарушителей в центральной части города, где вопрос хаотичной парковки стоит наиболее остро. Любители парковаться «где хочу» мешают участникам дорожного движения и нередко загораживают проход для пешеходов, - сообщил Андрей Алексеенко.

Власти рассчитывают, что результаты работы «Тайфунов» будут заметными и по трафику, и визуально.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что система «Тайфун» позволяет без участия инспектора фиксировать нарушителей парковки. Искусственный интеллект автоматически запоминает номер авто, который припаркован под запрещающим знаком. За неправильную парковку в Краснодаре придется заплатить штраф 1500 рублей.