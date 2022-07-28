Водителя, который сбил насмерть 17-летнего подростка на Кубани и сбежал с места ДТП, арестовали

Суд отправил в изолятор виновника смертельного ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

37-летнего жителя Краснодара взяли под стражу после того, как он насмерть сбил 17-летнего парня и сбежал с места ДТП. Следователям удалось найти свидетелей трагедии и установить личность водителя.

- Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 17-летнего местного жителя, сопряженном с оставлением места его совершения (п.«б» ч.4 ст. 264 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло ночью, 20 июля. Водитель ехал на служебном "Пежо" по улице Таманской в поселке Стрелка. Судя по всему, скорость его авто была настолько велика, что он не смог вовремя затормозить на пешеходном переходе. По зебре в этот момент шел школьник. Его ударило так, что подняться он уже не смог. Водитель даже не притормозил.

Скорую вызвал водитель, который ехал следом. Мальчик жил еще какое-то время, но в больнице скончался от полученных травм.

- Суд избрал водителю меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе ведомства.