Жара накроет Краснодарский край. Фото: Оксана ЗУЙКОВА

В Краснодарский край идет настоящая жара. 30 июля в дневные часы воздух на Кубани прогреется до 35 градусов тепла, сообщают синоптики. Но погода будет неустойчивой, с дождями и грозами.

- Аномальной жары не будет. Но по сравнению с тем, что было несколько дней назад, температура повысится. 30, 31 июля и 1 августа днем ожидается +30…+35 градусов, - рассказала «КП» - Кубань» ведущий синоптик отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Вилия Тукаева.

При этом проливные дожди никуда не уйдут. Они буду лить днем и вечером в отдельных районах Кубани. Но все же на выходных серьезных осадков ждать не следует. Возможно, они накроют Краснодарский край в начале следующей недели. Потоки теплого воздуха немного ослабнут, а осадков станет больше.

- С 1 августа ожидаем прохождение фронтальных разделов, которые будут связаны с осадками. Температура слегка понизится до +27…+32 градусов. Появится вероятность штормового предупреждения, - отметила Тукаева.

В этом году непогода терзает Черноморское побережье. Мощный ливень обрушился на Сочи 23 июля. Основной удар стихии пришелся на Дагомыс и Лазаревское. Один человек погиб, более 50 автомобилей пострадали в воде. Буря утихла лишь на несколько дней и вернулась на курорт в ночь на 27 июля. Сейчас в Сочи спокойно, город полностью привели в порядок после дождей.