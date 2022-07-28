Впервые у берегов Черного моря заметили дельфина-альбиноса

Увидеть белого дельфина - редкость. Фото: соцсети

У берегов Черного моря в Сочи туристы привыкли встречать дельфинов. Познакомиться с морским животным, когда катаешься на сапе или катере – уже привычное дело. Но недавно туристы заметили белого дельфина-альбиноса. А при ярком солнце он казался розовым.

Видео с уникальной особью отдыхающие опубликовали в сети. Некоторые предположили, что это белуха, но когда увидели плавник, этот вариант отпал.

- Даже капитан с многолетним стажем был в восторге и сказал, что никогда такого не видел, - написала в соцсетях автор кадров.

Член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко рассказал «Комсомольской правде» - Кубань», что, действительно, туристам показался дельфин-альбинос. Встретить такой вид в акватории Черного моря – редкость.

- Да, это дельфин-альбинос. Похоже, что даже черноморский. Это вид дельфинов или афалина, или белобочка. Но это явно не белуха. Скорее всего, что это именно альбинос. Вижу такого дельфина в Черном море впервые, - отметил Вениамин Голубитченко.

Эколог рассказал, что обычно у альбиносов со здоровьем все хорошо, правда, они сгорают на солнце и плохо видят из-за отсутствия пигмента в глазном дне.

В прошлом году похожего дельфина видели в Гагре. А накануне туристы заметили альбиноса в Сухуме, а позже и в морском порту Сочи. Не исключено, что это один и тот же обитатель. Считается, что увидеть белого дельфина – на удачу.

- Альбиносами могут быть теоретически любые животные, у которых произошла «поломка гена», отвечающего за выработку темного пигмента, меланина, - добавил «КП» - Кубань» Вениамин Голубитченко.

Кстати, в Новороссийске туристы недавно заметили ежика-альбиноса. Он был абсолютно белым с розовым носиком и такими же глазами. Вся спинка ежика - в белых, как снег, иголках. Зверек даже давал себя погладить и не сворачивался.