Участников драки ищут. Фото: скриншот с видео @tipichkras

Жители дома №13 на улице Аверкиева в Краснодаре проснулись 28 июля от шума во дворе. А когда выглянули на балкон, ужаснулись. Там была драка. А скорее даже прямо на их глазах убивали молодого парня, нанося все удары целенаправленно по голове. Кто-то из очевидцев происходящего включил видеокамеру. Видео безобразной драки в Краснодаре летом 2022 года позже они отправили по соцсетям.

На кадрах видно, как между тремя молодыми парнями разгорается конфликт. Причины его неясны. Но тот, что покрепче наносит первый удар наповал сидящему. Молодой человек в шортах падает, прикрывая голову руками. Но именно по этому жизненно важному органу начинает ожесточенно молотить ногами его обидчик.

Третий участник конфликта делает несколько неуверенных движений, чтобы остановить избиение молодого человека. Но его напарник не унимается. Когда лежащий на асфальте перестает даже сопротивляться, ему на голову со всего размаху приземляется крепыш. Чтобы попасть точно в цель, он даже на несколько минут замирает в воздухе, метясь пятой точкой. А затем лежащий получает страшный удар.

- Оставив лежать его на земле, они, не очень торопясь, ушли. А соседи уже вызвали парню скорую, - рассказывают очевидцы.

Избитого молодого человека увезли в больницу. А полицейские начали поиски его обидчиков.

- В полицию Краснодара поступило сообщение о нанесении местному жителю телесных повреждений. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства данного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил "КП" - Кубань" руководитель пресс-службы УВД по Краснодару Артем Коноваленко.