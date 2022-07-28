Парад на День ВМФ в Новороссийске 31 июля 2022: программа мероприятий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День Военно-Морского флота - профессиональный праздник военных моряков и офицеров. Но десятки лет его празднует вся Россия. В Краснодарском крае его с размахом отмечают на побережье Черного моря.

Парад на День ВМФ в Новороссийске начнется ранним утром. Уже по традиции праздник отмечается в последнее воскресенье месяца – 31 июля.

Основные торжества на День Военно-Морского флота развернутся на Форумной площади. Там же состоится парад. А начнется празднование с обхода военных кораблей. Его возглавит командир Новороссийской военно-морской базы.

Затем участники Парада на День ВМФ в Новороссийске 31 июля 2022 года возложат венки к памятнику основателю города-героя. Следом по площади пройдут парадные расчеты подразделений флота.

Также зрители увидят имитацию морских сражений: уничтожение морской мины, освобождение захваченного террористами судна, высадку десанта и встречный бой.

Также программа мероприятий Парада на День ВМФ в Новороссийске 31 июля 2022 года включает обзор военной техники. Гости увидят береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» и систему электронной разведки «Синтез».

Завершится празднование Дня Военно-Морского флота в городе-герое праздничным концертом и торжественным салютом. Они начнутся в 19:00 и 22:00 на Форумной площади.