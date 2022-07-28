Сказочные дворцы и отели «все включено»: как отдохнуть в Крыму и не скупиться на впечатления

Фото: Сергей ПЕТРОВ

Неповторимые пейзажи, вкусная кухня и лечебные грязи – Крым называют миром в миниатюре. Здесь есть море и равнины, горы и степи, потухшие вулканы и соленые озера – полуостров поражает своим разнообразием.

Лето перевалило экватор, и это самое подходящее время, чтобы отправиться в путешествие. Солнце уже не обжигает, а море прогрелось до комфортной температуры. Можно часть времени посвятить отдыху на пляже, а часть потратить на посещение достопримечательностей. Теперь по Крымскому мосту попасть на солнечный полуостров стало проще и дешевле.

Фото: Сергей ПЕТРОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАШИНЕ

Дорога к мосту проходит по трассе М-4 «Дон», удобной и современной магистрали. На ней есть платные участки, максимальная скорость — 130 километров в час.

Расстояние между Москвой и Крымом составляет более 1500 км до Керчи, плюс еще 150 – 300 километров до курортов южного берега полуострова. Без остановок время в пути — около 20-24 часов, это без учета перекуров, остановок, возможных ночевок.

Заложив на дорогу чуть больше времени, 2-3 дня, можно получить море впечатлений уже по дороге, останавливаясь, чтобы познакомиться с интересными местами, а также немного отдохнуть и переночевать.

Для остановки с прогулкой по пути отлично подойдут Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар. Все они могут предложить путешественнику как интересные достопримечательности, так и развитую инфраструктуру для отдыха и развлечений.

Тратиться в пути придется на кафе, гостиницы и топливо. Но это самые «возвратные» траты. Их можно частично компенсировать кешбэком по банковской карте.

Кстати, в Краснодарском крае бензин дешевле, чем в Крыму, поэтому есть смысл заправить полный бак на одной из ближайших АЗС, прежде чем поехать в сторону моста.

Фото: Сергей ПЕТРОВ

В Крыму туристов встречает гладкая, как стекло, федеральная трасса «Таврида», но многие предпочитают ехать вдоль морского побережья, наслаждаясь пейзажами и местным колоритом. За неделю-полторы более чем реально побывать сразу в нескольких городах Крыма – Феодосии, Судаке, Алуште, Ялте.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Не все знают, но весь Крым можно обойти и пешком, если задаться такой целью. Тех, кого манят горы, ждут Ай-Петри, Демерджи, Чатыр-Даг, гора Кошка, Кастель на южном берегу, Сокол, Кара-Даг на востоке. Это лишь малая часть вершин, откуда открываются прекрасные панорамы.

Кто не знал, в горах Крыма есть пещерные города — Мангуп-Кале, Чуфут-Кале, Тепе-Кермен. Впрочем, чаще туристов тянет увидеть дворцы. Среди наиболее известных — Массандровский, Ливадийский, Воронцовский, Юсуповский. Изучать их можно целыми днями.

Но визитная карточка Крыма — это, конечно, Ласточкино гнездо. Ни один турист не пройдет мимо сказочного замка с резными башенками, не сделав фото.

До недавнего времени отдыхающим в Крыму доставляло некоторое неудобство отсутствие крупных федеральных банков с развитой инфраструктурой. Без денег в путешествие не отправишься, а брать с собой много наличности неудобно, да и небезопасно. Утерянную банковскую карточку можно быстро заблокировать и спасти средства, а с пропавшим кошельком так не получится.

Фото: Сергей ПЕТРОВ

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ВМЕСТО ПАЧКИ НАЛИЧНЫХ

Туристы, которые приезжали в Крым, когда полуостров только стал российским, помнят, как не могли снять деньги со своих карт. Банковская система на полуострове оставляла желать лучшего – сложностью было даже рассчитаться картой в магазинах. Эти моменты омрачали отпуск, но сейчас таких проблем больше нет.

Теперь платежные терминалы работают на автозаправках, в аптеках, отелях, санаториях, гостиницах, кафе, столовых, ресторанах и в магазинах. Тратить деньги стало удобнее и при этом на покупки можно получить кешбэк. Поэтому на отдых в Крым стоит смело брать банковскую карту, средства с которой можно будет обналичить или оплатить ею любую покупку.

Одним из таких решений теперь может стать карта от ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). В мае 2022 года федеральный банк открыл офисы в Крыму и Севастополе. До этого финансовые услуги крымчанам оказывали местные кредитные организации.

Расплачиваясь в путешествии дебетовой картой «Твой кешбэк» можно получить приятным бонусом кешбэк не только на все покупки, но и на остаток по карте. А в трех любимых категориях он будет повышенным.

Оформить карту можно всего за один день и не платить за обслуживание, если ежемесячные покупки составляют не менее пяти тысяч рублей.

Фото: Сергей ПЕТРОВ

Позволить больше

Всем знакома ситуация, когда на отдыхе хочется позволить себе немного больше, посетить музеи и рестораны, купить сувениры для близких. Одним словом, ни в чем себе не отказывать.

Владельцам кредитной карты «100+» считать каждую копейку не придется. Она позволит оплатить желанные развлечения, так что приятные воспоминания потом будут греть еще долго. А при оплате картой ПСБ «Двойной кешбэк» ее владельца ждет еще и повышенный кешбэк при оплате в некоторых категориях – например, такси или кафе.

Если туристу, находясь в Крыму, нужно получить деньги с материка, то при наличии карты российского банка перевод на нее можно сделать в любом банке России онлайн, а также с помощью терминалов самообслуживания или в местном отделении кредитной организации.