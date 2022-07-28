Сергей Лазарев пожаловался на неудобные сидячие места в поезде из Сочи в Анапу

«Ласточку» Лазарева задержали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Лазарев устроил гастроли по Краснодарскому краю. Певец дал концерт в Сочи, а уже 28 июля споет фанатам в Анапе. Правда, добраться с одного курорта до другого Лазареву был сложно.

В Сочи 27 июля оползень сошел на рельсы рядом с железнодорожной станцией Лазурный Берег. Из-за этого множество поездов были задержаны. Лазареву тоже не повезло. Его «Ласточку» приостановили.

- Задержка 3 часа поезда, - жалуется певец в соцсетях своим фанатам. – Но мы добрались до Анапы из Сочи.

Сергея Лазарева расстроила не только задержка «Ласточки», но и неудобные твердые сидения. Также певец выразил свое недовольство из-за долгой поездки. Обычно время в пути из Сочи в Анапу занимает 7 часов 30 минут. Но в этот день Лазареву не везло, и поезд ехал на два часа дольше.

- Девять часов!!! «Сидячий» поезд! Других нет. Других рейсов также нет. Только РЖД и только «сидячка». Это, конечно, то еще испытание, - отмечает Лазарев.

В итоге певец прибыл в Анапу не в 21:28, а только где-то к часу ночи. Но сейчас уже Лазарев готовится к концерту на главной сцене «Летней Эстрады».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за оползня в Сочи было задержано 13 поездов. Железнодорожники оперативно ликвидировали последствия. Но все поезда задержались на 3-4 часа.