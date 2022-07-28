Когда заработает лифт, неизвестно. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Надземный пешеходный переход на Западном обходе в Краснодаре в районе двух строящихся жилищных комплексов сдали этим летом. Теперь жители микрорайона не могут переходить дорогу по земле – проход заварили, знаки убрали. Но забота о безопасности дорожного движения может обернуться изоляцией для инвалидов, мам с колясками и тех, кто ходит с трудом. Как выяснилось, новый надземник не оборудован пандусами, а лифт, который должен перевозить маломобильных людей, - молчит.

- Очень неудобно подниматься, а потом спускаться с ребенком на руках. При этом надо еще волочить коляску на себе. Я уж не говорю об инвалидах – им только дома теперь сидеть, - пожаловалась жительница ЖК «Спортивная деревня» Александра. – На той стороне дороги у нас остановка, есть магазины, куда мы ходили. Потом в ЖК «Самолет» откроется детский сад. Как переходить дорогу?

К этим трудностям жителям придется привыкать. Многие думали, что пандусы просто не успели доделать. На самом деле их изначально не было в проекте.

- Установка пандусов на лестничных сходах не предусмотрена, так как их устройство с продольным уклоном более 100% не допускается, а лестничные сходы выполняются с продольным уклоном 400%. Кроме того, применение параллельных друг другу наклонных направляющих устройств из металла, бетона и похожих по конструктивному исполнению устройств на лестницах не допускается по методическим рекомендациям, - сообщили «КП» - Кубань» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Пандусы в проекте не предусмотрены. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Вокруг надземного перехода создана благоприятная среда для инвалидов. Бордюров нет – легко заехать, есть тактильная таблица для незрячих людей, по тротуару комфортно передвигаться, но эти удобства ни к чему из-за неработающего подъемника. Без него маломобильные люди рискуют навсегда остаться в границах своего ЖК. Но, по информации, минтранса Кубани лифты оживут. Вот только сроки пока не называют.

- Сейчас эксплуатирующая организация проводит регистрацию лифтов и постановку на учет в реестре Ростехнадзора. После этого лифты будут доступны к эксплуатации, - отметили в ведомстве.