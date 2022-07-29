Многодетная мать с семью детьми заблудилась в лесу на Кубани

Медицинская помощь не потребовалась. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодарском крае женщина с 7 детьми решила отправиться пешком в другой населенный пункт. Многодетная семья ушла из дома 28 июля в 15:30. Путь из поселка Нефтегорск в станицу Ширванскую, куда они и шли, проходил через лес.

Сначала некоторое время женщина отзванивалась родственникам и сообщала, что все в порядке. Но ближе к ночи мать детей перестала выходить на связь. Тогда близкие забили тревогу.

Ближе к двум часам ночи родственники и знакомые решили обратиться за помощью. Неизвестно, что могло произойти с детьми и матерью. А собственными силами в сумерках искать многодетную семью было опасно.

Спасатели выдвинулись на поиски. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- В 01:25 поступила информация, что накануне около 15:30 женщина и семь ее детей отправились из поселка Нефтегорск в станицу Ширванскую через лесной массив и перестали выходить на связь, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели оперативно организовали поиски. Были привлечены основной и резервный караул местного гарнизона пожарной охраны, полиции, администрации и волонтеров. В поселке Нефтегорском развернули межведомственный оперативный штаб.

Поиски длились 1,5 часа. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- В ходе поисковых работ сотрудниками 111-й и 108-й пожарно-спасательных частей были обнаружены отпечатки ног, детские вещи и обувь, - отметил Начальник 111-й пожарно-спасательной части Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Михаил Тахмазя.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мать с детьми нашли спустя 1,5 часа в лесу у костра. В 02:55 29 июля спасатели вывели многодетную семью в безопасное место. Спасатели обогрели женщину с детьми и отвезли домой. Медицинская помощь не потребовалась.