Отключение горячей воды в Краснодаре 2022: график
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
График отключения горячей воды в Краснодаре 2022 еще волнует горожан. До отопительного сезона осталось больше двух месяцев. В краевой столице полным ходом идет подготовка к холодам. В городе меняют тепловые сети, ремонтируют котельные, обновляют оборудование и изоляцию на теплосетях.
В нынешнем году учли пожелания горожан: в первую очередь ремонты делают там, где от абонентов зимой приходили жалобы. Таким образом график отключения горячей воды в Краснодаре 2022 был скорректирован под пожелания местных жителей.
- Мы полностью реконструируем котел на ул. Гаражной, 45. Отсюда тепло и горячую воду получают больше 80 многоэтажек с ул. Красной, Морской, Шоссе нефтяников и других, - рассказывает главный инженер Краснодартеплоэнерго Александр Чесноков. - Теперь мощность вырастет на 20 процентов, что скажется положительно на комфорте проживания абонентов.
А совсем недавно здесь же поменяли насосы. Это означает, что без горячей воды и тепла люди не останутся. На смену четырех, отработавших свой срок, установлены столько же современных, более мощных, но энергоэффективных.
Особенно беспокоил график отключения горячей воды в Краснодаре 2022 жителей старого центра. Теперь они забудут о перебоях с подачей воды. Там сразу втрое увеличат диаметр трубы, по которой благо цивилизации идет в административные, социальные и медицинские учреждения: с 89 до 300 мм.
Учли и пожелания жителей Гидростроя по следующим адресам:
-Вместо морально устаревших кожухотрубных поставим новые пластинчатые теплообменники на котельной по ул. Невкипелого и на двух центральных тепловых пунктах, - поясняет начальник эксплуатационного района № 5 Краснодартеплоэнерго Дмитрий Ковалев. - Улучшение теплоснабжения почувствуют жители более 50 многоэтажек ГМР.
Правда, при выполнении работ не все происходит гладко. Больших проблем тепловикам доставляют грунтовые воды природного происхождения на ул. Восточно-Кругликовской. До бурной застройки там были озера, теперь же вода нашла свои пути аккурат вдоль магистральной теплосети, по которой тепло идет в несколько десятков многоэтажек.
-Участок пришел в негодность из-за агрессивной среды. Кроме того, находится он под оживленной 4-полосной дорогой, - сетует начальник эксплуатационного района № 4 Краснодартеплоэнерго Петр Смаль. - Для выполнения работ мы раскопали огромную траншею глубиной в четыре метра. Но основные усилия идут даже не на укладку трубы, а именно на борьбу с водой. Поэтому ремонты, который могли выполнить и за три дня, немного затянулся.
Также стали известны причины отключения горячей воды в Краснодаре 2022. По словам тепловиков, лучше модернизировать проблемный участок сейчас, чтобы не подвергать жителей риску остаться в холодных квартирах зимой. А бояться застрять там в глухой пробки не стоит: сам процесс ведется под землей - без создания неудобств для автомобилистов.
Аналогичные работы проходят и в других районах города. «КП» – Кубань» выяснила, когда включат включат горячую воду в Краснодаре?
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Таманская, 172 22 августа - 4 сентября
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Шоссе Нефтяников 7 1 - 14 августа
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Шоссе Нефтяников, 9 корп.1 1 - 14 августа
Юннатов 10 1 - 14 августа
Юннатов 23 1 - 14 августа
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Юннатов, 18 корп.Пищеблок 1 - 14 августа