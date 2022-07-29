Отключение горячей воды в Краснодаре 2022: график Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

График отключения горячей воды в Краснодаре 2022 еще волнует горожан. До отопительного сезона осталось больше двух месяцев. В краевой столице полным ходом идет подготовка к холодам. В городе меняют тепловые сети, ремонтируют котельные, обновляют оборудование и изоляцию на теплосетях.

В нынешнем году учли пожелания горожан: в первую очередь ремонты делают там, где от абонентов зимой приходили жалобы. Таким образом график отключения горячей воды в Краснодаре 2022 был скорректирован под пожелания местных жителей.

- Мы полностью реконструируем котел на ул. Гаражной, 45. Отсюда тепло и горячую воду получают больше 80 многоэтажек с ул. Красной, Морской, Шоссе нефтяников и других, - рассказывает главный инженер Краснодартеплоэнерго Александр Чесноков. - Теперь мощность вырастет на 20 процентов, что скажется положительно на комфорте проживания абонентов.

А совсем недавно здесь же поменяли насосы. Это означает, что без горячей воды и тепла люди не останутся. На смену четырех, отработавших свой срок, установлены столько же современных, более мощных, но энергоэффективных.

Особенно беспокоил график отключения горячей воды в Краснодаре 2022 жителей старого центра. Теперь они забудут о перебоях с подачей воды. Там сразу втрое увеличат диаметр трубы, по которой благо цивилизации идет в административные, социальные и медицинские учреждения: с 89 до 300 мм.

Учли и пожелания жителей Гидростроя по следующим адресам:

-Вместо морально устаревших кожухотрубных поставим новые пластинчатые теплообменники на котельной по ул. Невкипелого и на двух центральных тепловых пунктах, - поясняет начальник эксплуатационного района № 5 Краснодартеплоэнерго Дмитрий Ковалев. - Улучшение теплоснабжения почувствуют жители более 50 многоэтажек ГМР.

Правда, при выполнении работ не все происходит гладко. Больших проблем тепловикам доставляют грунтовые воды природного происхождения на ул. Восточно-Кругликовской. До бурной застройки там были озера, теперь же вода нашла свои пути аккурат вдоль магистральной теплосети, по которой тепло идет в несколько десятков многоэтажек.

-Участок пришел в негодность из-за агрессивной среды. Кроме того, находится он под оживленной 4-полосной дорогой, - сетует начальник эксплуатационного района № 4 Краснодартеплоэнерго Петр Смаль. - Для выполнения работ мы раскопали огромную траншею глубиной в четыре метра. Но основные усилия идут даже не на укладку трубы, а именно на борьбу с водой. Поэтому ремонты, который могли выполнить и за три дня, немного затянулся.

Также стали известны причины отключения горячей воды в Краснодаре 2022. По словам тепловиков, лучше модернизировать проблемный участок сейчас, чтобы не подвергать жителей риску остаться в холодных квартирах зимой. А бояться застрять там в глухой пробки не стоит: сам процесс ведется под землей - без создания неудобств для автомобилистов.

Аналогичные работы проходят и в других районах города. «КП» – Кубань» выяснила, когда включат включат горячую воду в Краснодаре?

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Северная, 305 8 - 21 августа

Селезнева, 2/3 22 августа - 4 сентября

Селезнева, 4/10 22 августа - 4 сентября

Селезнева, 4/13 корп.1 22 августа - 4 сентября

Селезнева, 4/13 корп.2 22 августа - 4 сентября

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Селезнева, 4/15 корп.2 22 августа - 4 сентября

Селезнева, 4/15 корп.3 22 августа - 4 сентября

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Таманская 152а 22 августа - 4 сентября

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Таманская 157 22 августа - 4 сентября

Таманская 159/2 22 августа - 4 сентября

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Таманская 176 22 августа - 4 сентября

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Таманская, 151 22 августа - 4 сентября

Таманская, 152 22 августа - 4 сентября

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Таманская, 153 корп.2,3 22 августа - 4 сентября

Таманская, 153 корп.3 22 августа - 4 сентября

Таманская, 153 корп.6 22 августа - 4 сентября

Таманская, 156 22 августа - 4 сентября

Таманская, 158 22 августа - 4 сентября

Таманская, 160 22 августа - 4 сентября

Таманская, 162 22 августа - 4 сентября

Таманская, 164 22 августа - 4 сентября

Таманская, 166 22 августа - 4 сентября

Таманская, 168 22 августа - 4 сентября

Таманская, 170 22 августа - 4 сентября

Таманская, 172 22 августа - 4 сентября

Фадеева 158 18-31 августа

Фадеева, 150 корп.1 18-31 августа

Шоссе Нефтяников 7 1 - 14 августа

Шоссе Нефтяников, 5/1 1 - 14 августа

Шоссе Нефтяников, 9 корп.1 1 - 14 августа

Юннатов 10 1 - 14 августа

Юннатов 23 1 - 14 августа

Юннатов 33 1 - 14 августа

Юннатов, 18 корп.Пищеблок 1 - 14 августа