Под Краснодаром микроавтобус с семью пассажирами столкнулся с грузовиком МАН

Фото пресс-службы ГИБДД по Краснодарскому краю

ДТП с микроавтобусом и фурой случилось рано утром под Краснодаром. По предварительным данным, водитель общественного транспорта не выдержал дистанцию и влетел в впереди идущий МАН.

- Авария произошла 29 июля в 4 утра на автодороге Краснодар- Кропоткин- граница Ставропольского края. Водитель 1980 года рождения, управляя автобусом «Мерседес» не выдержал интервал и допустил столкновение с впереди идущим грузовиком МАН. В результате ДТП травмы получил водитель автобуса, и два пассажира автобуса получили разовую помощь, - сообщили в ГИБДД по региону.

Известно, что всего в автобусе было семь человек. Пассажиры направлялись из Еревана в Анапу.

- Микроавтобус, перевозивший пассажиров на Черноморское побережье, влетел в тонар с прицепом. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - добавил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В настоящее время проверяются документы и устанавливается была ли лицензия у водителя на перевозку туристов. Пассажиров отправят к Черному морю на другом транспорте.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что массовое ДТП произошло в Краснодаре. На перекрестке улиц Московской и Зиповской столкнулись шесть легковушек и трамвай.