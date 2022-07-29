Что делать, если банкомат съел карту Фото: Евгения ГУСЕВА

У каждого владельца банковской карты есть фобия. Вставляя карту в банкомат, мы боимся, что она провалится и не вернется обратно. Чаще всего страхи необоснованны. Но если все-таки такое произошло, есть четкий алгоритм действий.

Не ошибка, а конфискация

Во-первых, надо понять, почему банкомат не вернул карту. Оказывается, машина умнее, чем кажется. Для конфискации карты есть несколько причин, и важно убедиться, что ни одна из них вас не касается.

Что делать, если банкомат съел карту Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

- Карта в стоп-листе из-за кражи/утери. Банкомат обязан за секунду считать эту информацию, и если все подтвердится, карту он не вернет;

- неверный ПИН-код введен больше трех раз подряд. Для банкомата вы – не хозяин карты и ее он не вернет;

- карта просрочена. У карты есть срок службы, указанный на лицевой стороне. Машина заберет ее и обяжет заказать новую;

- карта размагнитилась или повреждена. Она не будет считана, а проглочена, как посторонний элемент. В таком случае тоже придется перевыпускать карту;

- подозрительная операция. Если вы раньше никогда не снимали все деньги с карты и внезапно решили это сделать, будьте готовы, что банкомат решит подстраховаться и съест вашу карту безвозвратно. Он тоже изучил ваши привычки. Поэтому всю сумму со счета лучше снимать в отделении банка;

- забытая карта. Банкомат дает вам время забрать платежное средство, а если вы этого не сделали, проглотит карту, чтобы ею не воспользовался кто-то другой.

Но бывает, что шестеренки банкомата срабатывают действительно ошибочно. Машина чувствительна к перепадам электричества и программным недочетам. Карточка может остаться внутри по ошибке.

Говорящий чек

О том, что случилось с вашей картой, расскажет чек. Вернее, код на чеке, который должен выдать «прожорливый» банкомат. Есть три основных кода, которые используются практически во всех случаях, независимо оттого, к какой системе относится платежное средство (Visa, MasterCard и так далее):

- карта изъята без объяснений. Это самая распространенная причина. Определить, что именно произошло, не получится;

- карта отмечена как утерянная и потому будет конфискована;

- карта отмечена как украденная и потому будет конфискована.

Что делать, если банкомат съел карту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как вернуть карту?

Чтобы вернуть себе банковскую карту, нужно предпринять следующий алгоритм действий:

- узнать, какому банку принадлежит банкомат, который зажевал карту;

- позвонить в службу поддержки банка (телефоны всегда есть на банкоматах) и запросить информацию по инкассации конкретно этого аппарата (адрес отделения банка);

- обратиться в отделение банка, занимающегося инкассацией данного банкомата, со своей проблемой;

- они назначат срок, когда вам нужно будет к ним вернуться и оформят все полагающиеся документы;

- написать заявление на возврат изъятой банкоматом карты, предоставив паспорт, доказывающий, что карта ваша.

- если все подтвердится, карта вернется к вам.

Банкомат – это тоже компьютер. Он может зависнуть и восстановить свои функции за 5-20 минут. Можно попробовать подождать, когда это произойдет.

Только не пытайтесь самостоятельно вскрыть машину или попытаться достать ее каким-нибудь другим способом. Это чужое имущество, а значит, чревато. Так можно навлечь на свою голову еще большие неприятности.

А вот заблокировать ее в ту же секунду, когда вы поняли, что ожидания тщетны, - правильное решение. Сделать это можно и по номеру вашего банка, и через мобильное приложение. Ваши деньги в этом случае останутся в сохранности и не смогут попасть в руки мошенников.

Что делать, если банкомат съел карту Фото: Анастасия Осипова

Если деньги нужны срочно, а карту проглотил банкомат, отправляйтесь в отделение своего банка с паспортом. Там вам выдадут деньги со счета съеденной карты и даже наверняка выдадут моментальную. Это решит все проблемы.

Бесконтактная альтернатива

К счастью, ведущие банки России – такие как Сбербанк, РНКБ, Россельхозбанк - оснастили свое оборудование бесконтактными считывателями. Чтобы воспользоваться данной услугой, достаточно иметь смартфон или банковскую карту, которые поддерживают бесконтактную технологию NFC.

В остальном процедура снятия денег не отличается от классической, за тем исключением, что карту необходимо приложить к метке NFC. Как правило, она расположена в районе клавиатуры банкомата. Далее нужно ввести пин-код и указать необходимую сумму средств.

В этом случае можно не бояться, что в самый неподходящий момент вы останетесь без денег.