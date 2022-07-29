Вениамин Кондратьев: дефицита молочной продукции в крае не будет

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Меры поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в новых экономических реалиях обсудили на совещании во время визита в Выселковский район главы Кубани Вениамина Кондратьева.

100% натуральная продукция

Во время посещения одного из молокоперерабатывающих заводов района, глава региона отметил, что его продукция полезна и на 100% натуральна. Предприятие выпускает более 40 наименований товаров, которые хорошо известны не только в регионе, но и в России.

– Ваша продукция качественная и на 100% полезная, из экологически чистого молока. Но, главное, сделана на Кубани. Это уже не замещение, а импортовымещение. Нужно занимать ниши, оставленные иностранными компаниями, и уже никогда не оставлять их. Сегодня важно, чтобы люди не ощущали изменений в своей семейной продуктовой корзине. И можно с уверенностью сказать: дефицита молочной продукции в крае точно не будет. Только с начала года заводы края переработали более 450 тысяч тонн молока, – сказал Вениамин Кондратьев.

Главе региона рассказали, что благодаря автоматизации производства, необходимость нахождения человека в производственном помещении снижается. Это повышает микробиологическую стабильность при изготовлении молочной продукции.

Вениамин Кондратьев отметил, что работизация и механизация расширяют возможности производителей. Однако он акцентировал внимание на создании новых рабочих мест при расширении предприятия.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Полная загрузка

После посещения молокоперерабатывающего предприятия, Вениамин Кондратьев провел совещание, посвященное развитию пищевой и перерабатывающей промышленности в условиях санкционного давления и новых экономических реалий.

Глава Кубани отметил, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить возможность поставлять продукцию, сделанную в крае, не только на внутренние, но и внешние рынки. Для этого нужно загрузить работой предприятия на все 100%.

- Это уже другая, более качественная экономика. С начала года есть положительная динамика по производству муки – рост на 28%, растительного масла – на 30%, мясных консервов – на 36%. Вместе с тем, снизились темпы выпуска молочной продукции. Эти предприятия работают всего на 65% от своих мощностей, – сказал Вениамин Кондратьев.

Предприятия должны быть готовы увеличить мощности, чтобы полностью покрыть потребность жителей региона в молочной продукции. Глава Кубани отметил, что в Краснодарский край круглый год приезжает большое количество туристов. Они также не должны ощущать дефицита товаров. При этом предприятия могут рассчитывать на получение поддержки края.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что по предварительным прогнозам в этом году аграрии соберут хороший урожай, которого будет достаточно для максимальной загрузки перерабатывающих предприятий.

Что касается перспектив развития молочной и перерабатывающей отрасли в регионе, Андрей Коробка рассказал об инициативе Вениамина Кондратьева по созданию на Кубани первых в стране семенных участков на площади в 150 гектаров. Их суть заключается в использовании исключительно отечественного посевного материала сахарной свеклы.

– В результате в 2024 году мы сможем обеспечить аграриев Кубани на 30-40% своими семенами сахарной свеклы. В масложировой отрасли ожидаем увеличение объема производства растительного масла благодаря высокой урожайности, увеличению посевных площадей. Хорошие урожаи и цена позволят переработчикам произвести высококачественную муку. Сегодня хорошее время и для заготовки зерна для комбикормовой отрасли. Этому также способствует низкая цена, собственная кормовая база, – сказал Андрей Коробка.

Сохранение ценной территории

На совещании Вениамин Кондратьев озвучил решение запретить перевод земель промышленности в другие категории. Поручение проработать соответствующую инициативу он отдал своим заместителям. Эта мера позволит сохранить территории и развивать на них пищевую и перерабатывающую отрасли.

– В современных условиях важно поддержать перерабатывающую промышленность региона. Для этого необходимо защищать площадки существующих и бывших предприятий, а также пригодные для их развития территории. И мы ни в коем случае не должны менять категорию таких земель. Участки уже обеспечены коммунальной инфраструктурой, их можно задействовать под новые перерабатывающие комплексы с минимальными затратами, – сказал Вениамин Кондратьев.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Поддержка предприятий

На совещании Вениамин Кондратьев также затронул вопрос поддержки пищевой и перерабатывающей отрасли в условиях санкционного давления. Губернатор отметил, что предприятия в том числе получают финансовую помощь.

- На прошлой встрече обсуждали нехватку средств на закупку оборудования и спецтехники. Край пошел вам навстречу. Мы запустили специальный заем в краевом фонде развития промышленности – будем выдавать до 50 млн рублей под ставку от 1% до 3% предприятиям пищевой промышленности. Региону выгодно инвестировать в такие производства, чтобы они развивались, – сказал Вениамин Кондратьев.

Программу поддержки «Пищевик» разработали специалисты департамента промышленной политики региона и регионального фонда развития промышленности. Ранее с такой инициативой выступил губернатор.

Средства выделяются на инвестпроекты по модернизации оборудования или расширению производства. Предполагается, что кредиты по сниженным ставкам предоставляются предприятиям, получившим знак качества «Сделано на Кубани», резидентам промпарков, а также участникам национального проекта «Производительность труда». На рассмотрении специалистов фонда развития промышленности находятся четыре заявки на получение займов на 169 млн рублей.

Андрей Коробка уточнил, что в Краснодарском крае также действуют и другие меры поддержки. В частности, 100 млн рублей выделили предприятиям, решившим оставить цену на хлеб на прежнем уровне.

98 млн рублей направили на поддержку мукомольных предприятий, занятых в экспортерской деятельности. 12 млн рублей направили на помощь компаниям, занимающихся глубокой переработкой зерна. 37 млн рублей выделили кондитерам.