Скрывавшуюся 10 лет супругу экс-генерала ВДВ отправили в колонию за продажу должности вице-мэра Сочи

Женщину посадили на 1,5 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвинительным приговором закончилось дело жены бывшего командира дивизии ВДВ Юлии Поляковой. Вместе с мужем Юрием Кривошеевым они обманули самарского бизнесмена на 5,8 млн рублей.

Он приехал в Сочи заниматься строительством, а супруги пообещали за деньги устроить его на пост замглавы курортного города как раз по строительству. Они убедили бизнесмена, что имеют связи в администрации.

Все это происходило в 2008 году, как раз тогда в мэрии Сочи была кадровая чехарда. Юлия вместе с Юрием назначали бесконечные встречи с "кандидатом" то в Москве, то в Санкт-Петербурге. Говорили, что вот-вот заветное кресло вице-мэра он получит.

Но когда тот начал о чем-то догадываться, пообещали вернуть всю сумму.

Бизнесмен, как выяснилось во время следствия, впал после такого обмана в депрессию, потому что отданные 5,8 миллионов рублей на должность были взяты в долг. Его он не смог вернуть и покончил с собой, сообщает "Ъ-Кубань" со ссылкой на материалы суда.

Тогда близкие бизнесмена пошли в полицию. В папках несостоявшегося вице-мэра нашлось много подтверждающих "сделку" документов. Но Юлия с мужем, почувствовав опасность, исчезли. Их даже объявили в федеральный розыск. На 10 лет им удалось скрыться.

Пока Юлию не задержали в Рязанской области в прошлом году.

В суде и на следствии она не признала своей вины. Но приговор все равно был обвинительным. Ей дали 1,5 года колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в 2015 году Первомайский районный суд Краснодара приговорил Юрия Кривошеева к двум годам колонии общего режима. Их он уже отсидел.