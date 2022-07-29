Топ-5 новых тенденций и механизмов для развития бизнеса

Фото предоставленно пресс-службой компании «Ситилинк»

Пока голосовые помощники вроде Алисы и Siri все больше входят в наш мир, онлайн-сервисы его уже давно покорили. Вы ведь наверняка не можете представить ни дня без мобильного банка или, например, облачного хранения фото и документов? А куда же мы без сервисов заказа такси, продуктов и далее по списку? Вот и построить эффективный бизнес без онлайн-решений сегодня уже не получится.

В век цифровых технологий предприниматели формируют для себя индивидуальный портфель инноваций. От их выбора и реализации зависит выстраивание отношений между контрагентами, поставщиками и партнерами, и, как результат, развитие дела в целом. Чтобы вы знали, в каком направлении двигаться, собрали для вас топ технологичных решений для упрощения жизни бизнеса. Познакомиться с ним можно здесь.