Появилось видео аварии на Кубани, где погибли трое детей и двое взрослых туристов из Санкт-Петербурга

Легковушка столкнулась с грузовиком Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Следователи продолжают работу на месте страшной аварии, которая унесла жизни семьи из Санкт-Петербурга. Место происшествия оцеплено. Полицейские восстанавливают все детали, которые стали причиной этого ДТП. Официальной версии пока нет. Ее полицейские озвучат позже.

- Сегодня примерно в 15 часов 20 минут на выезде из станицы Роговской Тимашевского района водитель автомобиля «Форд», двигаясь в сторону хутора Гречаная Балка,предварительно выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Между тем в сети появилось видео с автомобильного регистратора машины, которая ехала позади «Форда» с питерскими номерами. Видно, что иномарка резко вильнула влево, хотя встречная полоса была несвободна, по ней мчалась фура. В последний момент 60-летний водитель «Форда», словно поняв, что он наделал, попытался было вернуться в свою полосу, но было уже поздно. Многотонный большегруз не успел сбавить скорость. Удар, и легковушка превратилась в гору искореженного металла. Находившиеся в ней туристы из северной столицы погибли на месте.

- В результате аварии погибли пятеро человек – 60-летний водитель, его 55-летняя супруга и трое детей – семи, 11 и 13 лет, - сообщили подробности в прокуратуре Краснодарского края.

Что именно заставило водителя «Форда» выехать буквально под колеса фуры – пока неизвестно. Возможно, что пожилой мужчина почувствовал себя плохо из-за жары, которая стоит на Кубани последние дни, а может, водитель уснул за рулем. Все эти версии сейчас также отрабатываются правоохранительными органами.

Семья с тремя детьми из Санкт-Петербурга погибла в ДТП на Кубани

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