Ребенок тонул, пока родители сидели в баре. В Анапе следователи разбираются в очередной истории родительской беспечности

Мальчик едва не утонул в бассейне. Фото: скриншот

Едва не закончилась трагедией очередная история родительской беспечности. Семья отдыхала в анапском пансионате «Черное море». Вечер пятницы папа с мамой решили провести на свежем воздухе. На пляж идти уже не хотелось, да и зачем, если на территории гостиницы есть прекрасный бассейн, в котором так любит плескаться их сынишка.

Отпустив ребенка, родители уютно расположились в ближайшем баре, да и отвлеклись от присмотра за чадом.

- Мальчик купался в бассейне и начал тонуть. Его родители в этот момент сидели в баре и совершенно не обращали внимание на сына, - по словам перепуганных очевидцев, уже обмякшего в воде ребенка вытащили посторонние люди. – Родные мальчика, только услышав крики, отреагировали и прибежали.

Сотрудники пансионата вызвали реанимобиль. К счастью, врачам удалось откачать ребенка. Его увезли на скорой помощи, а на место происшествия приехали следователи. Они должны установить причины, а также выяснить, почему несовершеннолетний остался в бассейне без присмотра взрослых родственников.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят необходимые проверочные мероприятия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала старший помощник СУ СКР по краю Анна Пушкина.

Сейчас захлебнувшийся мальчик находится в больнице. Медики планируют обследовать ребенка, чтобы убедиться, что его здоровью не был причинен серьезный ущерб.