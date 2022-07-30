Фото внучки Ксении Алферовой стало достоянием общественности

Ксения Алферова и Егор Бероев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поклонники восхищены красотой наследницы Ксении Алферовой и Егора Бероева. Фотографию 15-летней Евдокии выложила ее мама. Наверное, это первый снимок дочери актерской пары. Ранее супруги скрывали от общественности свое единственное чадо, что породило массу слухов о здоровье девочки.

Девушка унаследовала фамильную красоту Алферовых и прихватила обаяние отца. Фото сделано на пирсе рядом с гостиницей. Семья сейчас на отдыхе в Турции, и поэтому на Евдокии было легкое платьице-футболка, а на ногах модные кроксы, невероятно длинные волосы внучки Ирины Алферовой развевались на ветру.

Евдокия Бероева. Фото: соцсети

- Девочка выросла настоящей красавицей! Вот что значит кровь. Бабушка, наверное, гордится внучкой! – поклонники завалили Евдокию комплиментами.

Ксения как-то признавалась, что завидует легкости своей дочери. Подросток пребывает в полной гармонии с миром.

- Я хочу научится жить, как она, - в любви и полном принятии себя такой, какая есть, - цитирует kp.ru Ксению Алферову. - Часто смеется невпопад, хулиганит, плачет, когда хочется, страшно сопротивляется и в итоге не делает того, чего не хочется. Нравится себе безусловно, не стесняется быть смешной, а иногда стесняется. Знает, что нравится мальчикам, и говорит об этом с удовольствием, но спокойно, с достоинством, можно долго перечислять.

Родители надеются, что Евдокия не растеряет эту легкость и уверенность в себе в период взросления.