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Ольга Бузова залезла на медведя в Красной Поляне и повалялась у него на спине. Съемки – на паузе, концерты – тоже. Ольга Бузова взяла небольшой перерыв в карьере и рванула в Сочи.

Причем для остановки звезда выбрала скромный отель, всего четыре звезды. Сутки здесь начинаются от 20 тысяч рублей. Это в пять раз дешевле, чем Ольге стоила вилла в Таиланде.

На курорт она взяла десятки купальников. Они с трудом уместились в два чемодана звезды. Только до пляжей дива еще не доехала. Пока она не заходила дальше бассейна – в Красной Поляне.

Пляжный отдых звезде оказался не интересен. Вечерние платья она променяла на спортивные костюмы и рванула на корты.

Там звезду ждала олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина. Она обучала певицу игре и даже договорилась об очной встрече. Она пройдет через полгода. Когда теледива подтянет свои навыки.

Еще в Красной Поляне Ольга нашла дом своей мечты. Но показывать его она отказалась: боялась сглазить. Самые преданные фанаты предположили, что Бузова уже купила виллу. Просто не захотела раскрывать карты и показывать жилье. Чтобы избежать толп подписчиков под забором.

Причем будущим соседом Ольги стал Сослан Джанаев. Это вратарь футбольного клуба «Сочи» и давний друг Бузовой. Об этом она заявили во время трансляции.

Закончила день звезда поеданием морских деликатесов. С друзьями она рванула в один из самых дорогих ресторанов Красной Поляне. Там теледива уплетала устрицы и мидии и потягивала вино.

Закончила вечер Ольга на медведе. Она оседлала животное в Красной Поляне. Небольшой мишка из искусственного газона стоял на выходе из заведения. И попался на глаза Бузовой. Пройти мимо она не смогла и повалялась на спине у нового друга.