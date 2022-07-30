Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань отправила свыше 50 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область. Она уже прибыла в Купянск. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что руководил гуманитарной миссией глава Краснодара Андрей Алексеенко. Он возглавил ее по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

– С самого начала проведения специальной военной операции Краснодарский край помогает жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Украины. Наши волонтеры во всех муниципалитетах края одними из первых откликнулись на призыв и начали собирать гуманитарную помощь. Благодарен каждому жителю и добровольцу, представителям бизнеса, всем тем, кто не оставляет в беде жителей Донбасса и Украины в это непростое время, – сказал Вениамин Кондратьев.

Добавим, что гуманитарный груз состоял из продуктов первой необходимости, медикаментов и строительных материалов. Это все нужно для скорейшего восстановления спокойной жизни в регионе.

Отмечается, что за пять месяцев Кубань отправила свыше 750 тонн гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Причем помочь жителям Донбасса может любой желающий. Прямо сейчас в Краснодарском крае развернуто свыше 50 пунктов сбора помощи. Они открыты на базе волонтерских центров, штаба «МыВместе», благотворительных и общественных организаций и образовательных учреждений.